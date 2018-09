Von Tillmann Bauer

Mannheim. Geduscht hatte er noch nicht, die Badelatschen aber schon an. Die Begegnung der Rhein-Neckar Löwen gegen Barcelona war lange abgepfiffen, da kam er nochmal aus der Gästekabine. Aron Pálmarsson, 28, wackelte noch einmal den schmalen Gang entlang, drei spanische Fans riefen seinen Namen, wollten ein Erinnerungsfoto mit ihm machen. Der isländische Ausnahmekönner vom FC Barcelona erfüllte den Wunsch mit Anstand, in ihm aber brodelte es, schließlich hatte er verloren. Pálmarsson mag das nicht.

"Ich bin richtig sauer", schoss es aus ihm heraus. Der Blick senkte sich, die Arme stütze der Ex-Kieler in die Hüfte. Zu inkonstant habe man agiert, gute und schlechte Phasen habe man gehabt, die Leistung, sie war zu schwankend. "Das darf man sich bei so einem Topteam nicht erlauben", schob er nach. Und dennoch, fast hätten die Katalanen noch einen Punkt aus der SAP Arena entführt. Der Grund, warum es aber am Ende nicht klappte, war für den Mittelmann offensichtlich. "Wegen ihm hier", lachte Pálmarsson und deutete auf Löwen-Schlussmann Andreas Palicka, der sich einen guten Meter weiter mit Gudjon Valur Sigurdsson unterhielt. "Er hat den entscheidenden Gegenstoß gehalten." Es folgte ein kleiner Schubser, eine herzliche Umarmung, ein breites Grinsen. Man kennt sich aus gemeinsamen Kieler Zeiten.

Wie aber ist nun der knappe Triumph der Badener zu bewerten? "Das war top, echt super", urteilte Löwen-Kapitän Andy Schmid in seinem unverwechselbaren Schweizer Akzent. Man sei über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen. Neuzugang Jesper Nielsen war da schon etwas offensiver. Der schwedische Abwehrriese war sich sicher, dass wenn man ein Topteam wie Barcelona schlägt, dann habe man auch gute Chancen im Wettbewerb weit zu kommen.

Für die Löwen war es eine Standortbestimmung. Wo steht man so früh in der Saison, wie nah ist man an den europäischen Topteams dran? "Wir hatten Barcelona teilweise wirklich im Griff", fügte Chefcoach Nikolaj Jacobsen an, "nun wollen wir am Sonntag in der Bundesliga gegen Leipzig nachlegen." Mit den Leipzigern hatte der Pokalsieger in der Vergangenheit öfters kleine Problemchen, dennoch die Ostdeutschen sind aktuell ziemlich personalgeschwächt. "Das macht sie vielleicht umso gefährlicher", so Jacobsen, "wir selbst sind aber schon ganz gut drauf und wollen das Spiel gewinnen." Der Däne wisse aber auch, dass man traditionell am Anfang der Saison stärker sei. "Im März kommt es dann für uns wirklich drauf an."

Dann geht es in die K.o.-Runde, was gleichzeitig den Kampf um die Tickets nach Köln, zum Final Four, bedeutet. Dort wollen sie alle hin, auch die Katalanen. "Die Löwen haben eine überragende Mannschaft, sie haben in diesem Jahr gute Chancen, bis zum Schluss dabei zu sein", ist sich Barca-Linksaußen und Ex-Hannoveraner Casper Mortensen sicher. Er aber spiele nun für Barcelona, freue sich über das bessere Wetter dort, und habe natürlich auch das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. "Das muss unser Anspruch sein", weiß auch Pálmarsson. Und bevor der isländische Mädchenschwarm wieder in die Kabine schlich, hatte er noch einen kleinen Seitenhieb in Richtung Verband parat. Wie er die Chancen der Löwen in der Königsklasse den einschätze, wurde er gefragt. "Sie sind ein Mitfavorit für Köln, das hat man gesehen", sagte er, schluckte kurz und schob nach: "Natürlich vorausgesetzt, sie werden diesmal nicht von der EHF verarscht."

Bundesliga, Sonntag, 16 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - DHfK Leipzig