Mit viel Elan: Löwe Andy Schmid steigt hier am höchsten. Foto: vaf

Von Daniel Hund

St. Leon-Rot. Erleichtert waren sie, glücklich nach einem echten Kraftakt: Die Rhein-Neckar Löwen lösten gestern endgültig ihr Achtelfinal-Ticket in der Champions League, gewannen gegen IFK Kristianstad vor 2500 Zuschauern im ausverkauften Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot mit 32:29 (16:14). "Ich bin sehr zufrieden, dass wir die nächste Runde erreicht haben", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "insgesamt waren wir aber leider einen Tick zu nachlässig."

Nicht helfen konnten diesmal Kristian Bliznac, der wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade rund zwei Wochen ausfallen wird, und Flügelmann Gudjon Valur Sigurdsson, der aus privaten Gründen verhindert war. Für Sigurdsson rückte Jerry Tollbring, 22, ins Rampenlicht - und für den war’s ein ganz besonderes Spiel: Von 2014 bis 2017 wirbelte er für den siebenfachen schwedischen Meister auf der linken Außenbahn.

Der Anfang war zäh. Vor allem am eigenen Kreis waren die Lücken groß. Immer wieder tauchten die körperlich unterlegenen Gäste allein vor Löwen-Keeper Mikael Appelgren auf und trafen. Absetzen war also nicht. Kopf-an-Kopf ging es durchs Sportzentrum Harres. 6:6 stand es nach zehn Minuten.

Wenig später kamen sie dann aber doch ins Rollen, die Gelben. Appelgren krallte sich hinten die Bälle und Schmid zauberte als Ballverteiler. Einziges Manko: Die Löwen nutzten ihre Chancen nicht, versäumten es, sich ein Tore-Polster herauszuwerfen. Mehr als ein zwischenzeitlicher Vier-Tore-Vorsprung gelang nicht (14:10/24.).

Das Problem: Der Killerinstinkt vor dem Kasten fehlte und die technischen Fehler häuften sich. Jacobsen schmeckte das gar nicht. Der Däne tobte, war fuchsteufelswild. So hatte man ihn schon lange nicht mehr vor der Bank auf und ab tigern gesehen. In die Pause ging es schließlich mit einem 16:14. Beruhigend ist anders. Viel Arbeit lag somit noch vor den Badenern - unnötig viel Arbeit wohlgemerkt. Aber das hatten sich Patrick Groetzki und Co. selbst zuzuschreiben.

Kaum zurück auf der Platte schien alles nach Plan zu laufen. In Windeseile zogen die Löwen auf 20:16 (35.) davon. Dann der Schock: Hendrik Pekeler kassierte die rote Karte (dritte Zeitstrafe). Und "Peke" ist unersetzlich. Im Innenblock ist er eine Bank.

Das große Zittern begann. Aber der deutsche Meister schaukelte es heim und hat durch die gestrige Niederlage von Pick Szeged beste Karten, letztlich als Gruppen-Vierter ins Achtelfinale einzuziehen.

Zwei Gruppenspiele warten noch: Am kommenden Sonntag in Plock und am 3. März zu Hause gegen Nantes.

Stenogramm: 2:2, 6:6, 9:6, 14:10, 16:14 (Halbzeit), 20:16, 21:19, 24:23, 27:24, 32:27, 32:29 (Endstand).

Löwen: Schmid 5/3, Radivojevic 5, Baena 4, Tollbring 3, Mensah Larsen 4, Pekeler 2, Groetzki 4, Reinkind 3, Guardiola 2.

Kristianstad: Lipovac 2, Arnarsson 1, Henningsson 3, Sörensen 3, Nilsen 1, Lagergren 6, Gudmundsson 9, Hallen 2, Jonsson 1, Chrintz 1/1.

Zuschauer: 2500.