Mannheim. (tib) Tim Ganz ist gut informiert. Als das Talent der Rhein-Neckar Löwen kürzlich im vereinseigenen Podcast – einem lockeren Gespräch im Audio-Format – etwas ins Plaudern geriet, konnte der Rechtsaußen mit seinem handballerischen Fachwissen glänzen. So war es Ganz, 22, bekannt, dass die nächste Auswärtsfahrt zu GWD Minden (Samstag/20.30 Uhr) zum ganz speziellen Erlebnis wird, weil eben jene Bundesliga-Begegnung eine der letzten in der sanierungsbedürftigen Kampa-Halle sein wird. Denn dass die GWD-Handballer nur noch in diesem Jahr in ihrer Heimspielstätte auflaufen dürfen und ab 2020 zum Rivalen nach Lübbecke ausweichen müssen, hat sich bereits herumgesprochen. „Sie haben einen starken Kader und noch eine starke Halle“, lachte Ganz. Für den Außen, der vor dieser Saison von der zweiten Mannschaft befördert wurde und einen Profivertrag unterschreiben durfte, ist es also die erste – und (vorläufig) letzte – Begegnung mit der Kampa-Halle.

„Wenn man sich den Spielplan so anschaut, dann ist unser klares Ziel, in diesem Jahr keinen Punkt mehr abzugeben“, sagte Ganz. Er nutzt ganz nebenher die weiten Auswärtsfahrten, um für sein Fahrzeugtechnik-Studium zu pauken. Damit aber zukünftig auch auf dem Spielfeld alle Zahnrädchen ineinander greifen und der Motor nicht ins Stottern gerät, müssen es die Löwen schaffen, über 60 Minuten konstanter zu werden. Das gelang im vergangenen Bundesliga-Duell, als man sich zu einem knappen Sieg gegen den TVB Stuttgart zitterte, wieder nicht. „Wir haben immer noch kleine Schwächephasen in unserem Spiel, aber daran arbeiten wir “, sagte Ganz. Er strahlt – trotz seines Alters – bereits Ruhe und Gelassenheit aus. Ganz weiß natürlich, dass sein Rechtsaußen-Kollege Patrick Groetzki den Anspruch hat, in jedem Spiel zu beginnen. Sollte Groetzki aber eine Pause benötigen – so wie zuletzt in der EHF-Cup-Quali gegen Minsk – muss Ganz da sein. Und bisher machte er es ganz gut.

Traut man der Statistik, so wird der Zuschauer auch in Minden erst in der Schlussphase über den Ausgang der Partie erfahren. Denn die vergangenen sechs (!) Bundesliga-Begegnungen der Badener entschieden sich alle in der letzten Spielminute. Es könnte also gut sein, dass auch diesmal wieder eine gewisse Nervenstärke benötigt wird.

Ob Tim Ganz dabei auf der Platte stehen darf, ist noch unklar. Sollte er aber zum Zug kommen, ist davon auszugehen, dass er all sein Können in die Waagschale werfen wird. Getreu dem Motto: Ganz oder gar nicht.