Von Tillmann Bauer

Stuttgart. Meist ist es bei Geburtstagen so: Je älter man wird, desto gemütlicher lässt man es im Normalfall angehen. Wird die Volljährigkeit noch freudetrunken gefeiert, weichen viele in den Mittzwanzigern zum Abendessen mit den engsten Freunden aus, irgendwann, so ab 50, mutiert die Sause dann langsam aber sicher zum Klassiker: Kaffee und Kuchen mit der Familie. Aber was macht man eigentlich am 37. Geburtstag?

Andy Schmid

Viele Auswahlmöglichkeiten hatte Andy Schmid am Sonntag nicht. Schon morgens postete der Schweizer Handballer der Rhein-Neckar Löwen bei Instagram ein Foto, auf dem er vor einem "Happy-Birthday-Schriftzug" kniete, und teilte seinen knapp sechzigtausend Fans mit: "Ich werde alt." Danach ging es in den Mannschaftsbus – beim Auftaktspiel des BGV Handball Cups gegen den TVB Stuttgart durfte es der Mittelmann gemütlich angehen lassen, er saß 60 Minuten auf der Bank – ob das ein spontanes Geburtstagsgeschenk von Trainer Martin Schwalb für den "alten Mann" war?

Eher eine Vorsichtsmaßnahme. "Er hatte ganz, ganz kleine muskuläre Probleme", sagte Schwalb: "So dass wir beim Warmmachen gesagt haben, dass es keinen Sinn ergibt, dort ein Risiko einzugehen."

Was Schmids Kollegen abseits des Feldes schenkten, ist nicht bekannt – in der Stuttgarter Scharrena erkämpften sie ihm aber einen knappen Sieg. Mit 27:25 gewannen die Badener das erste Testspiel der Saison. Was dabei deutlich wurde: Das letzte Pflichtspiel – es war eine Niederlage in der mit über 10.000 Zuschauern ausverkauften Kieler Ostseehalle – lag 175 Tage zurück. Viele Szenen glichen einem Fehlerfestival; so segelte manch ein Ball an Freund und Feind vorbei, manch ein Abwehrspezialist suchte verzweifelt den eigenen Gegenspieler, manch ein Wurf landete nicht im Tornetz, sondern auf der Tribüne der kleinen Halle – die war zwar nur halb gefüllt, aber dennoch mit 450 Zuschauern ausverkauft. Die Fans hinterließen ihre Daten, trugen vorbildlich bis zum Sitzplatz Masken, desinfizierten ihre Hände, bewegten sich einheitlich nur in eine Richtung – es war quasi ein Musterbeispiel, wie Handball vor Zuschauern aussehen kann. Auch wenn sich wohl alle Vereine der Bundesliga einig sind, dass man mit 450 Menschen bei einem Heimspiel wohl kaum langfristig finanziell überleben kann. Nun ja, die Löwen-Fans, die kommen durften, sahen ein "besonderes Spiel", wie Trainer Schwalb das Aufeinandertreffen beschrieb.

Weil neben Schmid auch noch Alexander Petersson, Jesper Nielsen und Mait Patrail fehlten, kamen Neuzugang Lukas Nilsson, Romain Lagarde und sogar Linksaußen Uwe Gensheimer auf der Mittelposition als Spielgestalter zum Einsatz. Eine neue taktische Variante? "Uwe ist ein schlauer Spieler und er führt die Mannschaft gut", sagte Schwalb: "Das hat mir sehr gut gefallen, ich habe da keine Berührungsängste." Der Nationalmannschafts-Kapitän fand immer wieder den Weg direkt durch die Abwehr oder den Pass zum freistehenden Jannik Kohlbacher. Der Kreisläufer erzielte sechs Tore. Gensheimer sagte: "Ich weiß gar nicht, seit wann ich nicht mehr auf der Mitte gespielt habe – es hat mir aber auf jeden Fall großen Spaß gemacht."

Übrigens: Saß Geburtstagskind Schmid in der ersten Halbzeit noch mit Trainingshirt und kurzer Hose auf der Bank, kam er nach dem Wechsel mit Pullover und langer Jogginghose aus der Kabine. Die 37 feiert man also gemütlich.

Stuttgart: Weiß 8, Faluvegi 2, Lönn 5, Röthlisberger 1, Ziecker 1, Pesevski 3, Kristjansson 4, Wieling 1

Löwen: Kohlbacher 6, Groetzki 6, Lagarde 3, Nilsson 2, Gensheimer 6, Lagergren 1, Ahouansou 1, Tollbring 1, Gislason 1

Zuschauer: 450 (ausverkauft)