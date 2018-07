Von Daniel Hund

Mannheim. "Jetzt", pustete Rafa Baena tief durch, "jetzt wollen wir auch alle anderen Spiele gewinnen." Als der 130 Kilogramm schwere Kreis-Koloss der Rhein-Neckar Löwen das sagte, stand er am späten Samstagabend mitten in der SAP Arena. Abgekämpft, aber glücklich sah er dabei aus. Froh über zwei weitere wichtige Punkte im Titelrennen. Und die hatten sich die Gelben quasi im Vorbeigehen gekrallt. Der HC Coburg wurde beim 33:20 (17:11)-Heimsieg vor 7285 Zuschauern regelrecht überrollt.

Richtig heiß waren sie die Löwen und angriffslustig erst. Gedeon Guradiola zum Beispiel. Der schickte prompt eine Kampfansage in den hohen Norden, rüber nach Flensburg. Der Spanier mit ernster Miene: "Unser Ziel ist es jetzt, Flensburg auch noch nach Toren zu überholen." Hört sich gut an, aber auch realistisch? Die Ostsee-Riesen liegen aktuell einen Punkt hinter den Löwen auf dem zweiten Rang, haben allerdings 48 Tore Vorsprung auf die Badener. Was man acht Spieltage vor Schluss durchaus als gutes Polster bezeichnen kann. Völlig unrealistisch scheint der Guardiola-Plan aber auch nicht zu sein. Denn eines haben die letzten Partien gezeigt: Momentan stehen andere Löwen auf der Platte als noch vor ein paar Wochen. Da ist mehr Biss, mehr Leidenschaft, mehr Power. Und eine Abwehr, bei der selbst Trainerfuchs Nikolaj Jacobsen ins Schwärmen gerät: "Gerade unser Innenblock um Henrik Pekeler und Gedeon Guardiola verdient ein Riesen-Lob. Ihre Konstanz ist beeindruckend."

Zum Spiel: Jacobsen rotierte, schickte Dejan Manaskov und Marius Steinhauser auf die Flügel. Die erste Reihe saß diesmal hinter der Bank: Patrick Groetzki und Gudjon Valur Sigurdsson drückten die Daumen. Ganz entspannt taten sie das. Denn auf der Platte lief alles nach Plan. Eben so, wie es laufen sollte, wenn der Erste den Letzten empfängt. Einbahnstraßen-Handball war’s. Hinten kompakt, vorne pfeilschnell und trickreich - so zogen Andy Schmid und Co. dem Kellerkind den Zahn. 5:1 stand es nach neun Minuten.

Es hatte etwas von einem Klassenunterschied, was sich da im Arena-Oval abspielte. Ratlos wirkten sie, die Gäste, total überfordert. Wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Löwen führten zwischenzeitlich schon mit 11:4 (18.), ehe sie einen Gang runterschalteten. Und das rächte sich: In die Pause ging es "nur" mit einem Sechs-Tore-Polster (17:11). Musste man sich etwa Sorgen machen? Nein! Nach dem Seitenwechsel zogen die Löwen nochmals an. Vor allem Kim Ekdahl du Rietz war eine Wucht. Der Rückraum-Mann versenkte acht Würfe im Gäste-Tor. Das Muster war immer das gleiche. Der Schwede raste mit Vollgas auf die Abwehr zu und knallte den kleinen Harzball in die Maschen. Ebenfalls erfreulich: Harald Reinkind hat sich zurückgemeldet, erzielte endlich mal wieder Tore. Drei insgesamt. Genauso brauchen die Löwen ihn.

Unter der Woche hat der Meister nun wieder ein "Luxusproblem": Zeit ohne Ende. Erst am Sonntag steht das nächste Duell in Erlangen an. Aber Jacobsen wird es schon richten. Erholung und Belastung geschickt verteilen.