Von Wolfgang Brück

Hirschhorn. Zwei Vereine, ein Problem. Über Monate waren der FC Hirschhorn und der TSV Pfaffengrund auf der Suche nach einem Vorsitzenden. Inzwischen haben sich mit Lars Plenge und Birgit Müller zwei für die verantwortungsvolle Position gefunden. "Es wird immer schwerer, Ehrenämter zu besetzen", seufzen Thilo Kampffmeyer und Andreas Seyfferth.

Die Folge: Immer mehr Aufgaben lasten auf immer wenigeren Schultern. So ist in Hirschhorn der 28-jährige Thilo Kampffmeyer nicht nur für die Medien zuständig, sondern auch Schriftführer. Andre Kuhn, Ronny Schatzer und Sören Schreyer sind nicht nur Spieler der ersten Mannschaft, sondern bekleiden auch Positionen im Spielausschuss, als Kassen- und Vergnügungswart. Das Ehepaar Brigitte und Gottlieb Fink macht sich als Vorstands-Mitglieder als "Mädchen für alles" nützlich.

Der Hirschhorner Thilo Kampffmeyer (links) und der Pfaffengrunder Andreas Seyfferth. Foto: Weindl

Belohnt fürs Engagement wurde am Samstag nur der FC Hirschhorn. Das 3:0 gegen den TSV Pfaffengrund spiegelt allerdings nicht ganz den Spielverlauf wider. "Wir waren brutal effektiv", gestand Thilo Kampffmeyer nach den Toren von Andre Kuhn (18.), Spielertrainer Steffen Kittel (34.) und Marcel Fink (62.). Hirschhorn feierte damit den ersten Saisonsieg. Am Mittwoch (18.30 Uhr) kann man im Derby gegen Neckarsteinach nachlegen und in den Bereich vorstoßen, in dem man am Ende stehen möchte: Im oberen Mittelfeld.

Allenfalls mittelfristig kann die Rückkehr in die Kreisliga ein Thema werden. Kampffmeyer: "Mit den Spielern, die uns hier zur Verfügung stehen, können wir eine ordentliche Rolle in der A-Klasse spielen. Mehr ist derzeit nicht drin, weil wir für auswärtige Spieler kein Geld ausgeben."

Auch im Pfaffengrund trauert man der Kreisliga nicht nach, obwohl der Abstieg im verflixten siebten Jahr bitter war und am Ende nur das schlechtere Torverhältnis den Ausschlag gab. Mit Raphael Theobald, der zum Landesliga-Aufsteiger Freie Turner Kirchheim wechselte, Marco Patzek, der zurück nach Ulm ging, und Tobias Baumann (nach Eppelheim) verlor der Stadtteil-Verein Spieler, die es letzte Runde auf 35 Tore brachten.

Zudem fehlten am Samstag in Hirschhorn Leistungsträger wie Andreas Seyffert, Sebastian Werle, Lukas Steinle und Linus Marin. Das machte sich bemerkbar. "Wir hatten gefühlt 70 Prozent Ballbesitz", bedauerte Trainer Sebastian Treiber nach der ersten Saison-Niederlage "den Ball aber einfach nicht über die Linie gebracht." Stefan Stuber, Kevin Kronauer und Robin Silberzahn vergaben gute Möglichkeiten.

Mit den 19-jährigen Cedrik Boldt und Dorian Heide wurden Spieler aus der Jugend eingewechselt. Hoffnungsvolle Nachwuchskräfte sind auch Jalai Schäfer, Robin Silberzahn und Ahmed Abubakar. "Diese Saison soll dem Neuaufbau dienen", richtet sich Andreas Seyffert auf ein Jahr ohne größeren Druck ein, "ich denke, in der Kreisliga hätten wir in unserer Situation nicht viel Spaß gehabt."

FC Hirschhorn: Schäfer - Stelter, Kuhn, Willinger, Petcu - Bergmann, Köhler - Fink (85. Schatzer), Mölle (71. Fernandez) - Kittel (85. Streffer), Konradi (75. Hühn).

TSV Pfaffengrund: Katzenberger - Stuber, Dosdal, Hintze, Silberzahn - Kronauer (82. Hutter), Kahl - Lehnert - Ramani (51. Boldt), Joas (72. Heide), Heykes.

Schiedsrichter: Bernert (Trösel) - Zuschauer: 120 - Tore: 1:0 Kuhn (18.), 2:0 Kittel (34.) 3:0 Fink (62.).