Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Den Samstagnachmittag bei Kaffee und Kuchen gemütlich auf dem heimischen Sofa verbringen und Fußball gucken? Sebastian Hoeneß könnte sich mit dem Gedanken, den ihm die RNZ im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag vorgeschlagen hatte, durchaus anfreunden. "Ich trinke zwar keinen Kaffee, das schmeckt mir nicht", grinste der Hoffenheimer Cheftrainer, aber die Aussicht, mit drei Punkten im Gepäck, Kuchen, einem Tee – "und wenn wir gewinnen vielleicht auch einem Radler" – der Konkurrenz zuzuschauen, sei definitiv "verlockend".

Inwieweit der 39-Jährige den Fußballnachmittag genießen kann, hängt allerdings maßgeblich vom Freitagabend ab. Dann eröffnet die TSG den 24. Spieltag im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr/DAZN). Mit einem Sieg im Landesderby würde die Hoeneß-Elf zumindest vorübergehend auf einen Champions-League-Platz klettern und bis auf einen Zähler an Leverkusen auf Rang drei heranrücken.

Während die Blauen in die Königsklasse springen wollen, geht es für die Rot-Weißen darum, sich vom vorletzten auf den Relegations-Rang vorzuarbeiten. Die Schwaben warten seit Mitte Dezember auf einen Sieg, haben aus den vergangenen acht Partien nur zwei Punkte geholt. "Der VfB durchlebt eine schwierige Saison", sagt Hoeneß: "Er wird aber am Freitag mit elf guten Spielern auf dem Platz stehen."

Es gäbe jedenfalls überhaupt keinen Grund für seine Schützlinge, so der TSG-Coach, den Gegner aufgrund der Tabellensituation zu unterschätzen. Zumal die Kraichgauer gewarnt sind. "Mit dem Hinspiel waren wir nicht zufrieden", erinnert sich Hoeneß an das 1:3 Anfang Oktober. In der Mercedes-Benz Arena hatte "Hoffe" wahrscheinlich die bis dato schwächste Saisonleistung gezeigt. "Das haben wir noch im Kopf."

Nach drei Duellen mit seinem Ex-Klub – Hoeneß wurde beim VfB ausgebildet und wurde mit den Schwaben 1999 B-Jugend-Meister – wartet er immer noch auf seinen ersten Sieg (zwei Niederlagen, ein Remis). Angst und bange wird es Hoeneß deswegen freilich nicht. Er spricht von einem neuen Spiel mit neuen Herausforderungen – und anderen Vorzeichen. Die Brust der Hoffenheimer ist nach zuletzt zwei Siegen gegen Bielefeld und in Wolfsburg wieder breiter geworden. "Idealerweise werden wir den VfB durch unsere Spielweise daran erinnern, dass er in einer schwierigen Situation steckt", sagt der gebürtige Münchner, dessen Vater Dieter Anfang der 90er Jahre Manager in Stuttgart war.

Zwar könne man den kommenden Gegner durchaus mit einem angeschlagenen Boxer vergleichen. Ob der jüngste Tiefschlag, als der VfB erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen unnötigen Elfmeter gegen Bochum den Ausgleich kassiert hatte, eher Vor- oder Nachteil sei, spiele für Hoffenheim überhaupt keine Rolle: "Das kann in zwei Richtungen gehen. Entweder sie rücken dadurch noch enger zusammen oder sie sind ein Stück weit verunsichert."

Eine weitaus größere Rolle spielen dagegen die Zuschauer. "Insbesondere in solch einem Spiel kommt über die Fans ein bisschen mehr Brisanz rein. Diese Emotionen, von beiden Fanlagern, gehören einfach dazu – ich freue mich darauf", sagt Hoeneß. Bis zu 22.000 Gäste dürften in der PreZero Arena dabei sein. 15 bis 18.000 (2200 davon aus Stuttgart) werden allerdings "nur"erwartet. Enttäuschung fühle Hoeneß deswegen aber keine. Nach der Pandemiezeit müsse sich die Zuschauerresonanz erst wieder entwickeln. Mit erfolgreichem – und auch attraktivem – Fußball wolle er mit seinem Team einen Teil dazu beitragen.

Holger Kliem nutzte die Gelegenheit, um für noch Unentschlossene kräftig die Werbetrommel zu rühren. "Südwestschlager, Freitagabend, Flutlicht – was gibt es Schöneres?", fragte der Hoffenheimer Medienchef.

Sebastian Hoeneß wird wahrscheinlich auch nur wenig einfallen. Ein Samstag auf der Couch, als Rangvierter vorm TV, mit Kuchen und ohne Kaffee, käme aber sicher ganz nah ran.