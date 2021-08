Sinsheim-Hoffenheim. (red) Mit einem 5:3 (2:2)-Sieg ist die U19 der TSG 1899 Hoffenheim von ihrem Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers zurückgekehrt. In einer wilden Partie lag die Mannschaft von TSG-Trainer Marcel Rapp zwischendurch mit 0:2 und 2:3 hinten, doch am Ende ging sie als Sieger vom Platz. Uche Obiogumu und Umut Tohumcu gelang jeweils ein Doppelpack, außerdem traf noch Lucas Tamarez.

Auch wenn sich seine Mannschaft mit den Kickers schwerer tat, als im Vorfeld vielleicht anzunehmen war, wollte Marcel Rapp nach dem Schlusspfiff nicht allzu viel Negatives hervorheben: "Wenn du zweimal hinten liegst und am Ende gewinnst, war die Mentalität in jedem Fall top. Fußballerisch wollen wir aber sicherlich besser sein", sagte der TSG-Coach.

Acht Tore hatten die Zuschauer beim 6:2 der U19 zum Saisonauftakt im Dietmar-Hopp-Stadion gegen den 1. FC Kaiserslautern gesehen. Und acht Tore fielen nun auch im ersten Auswärtsspiel der TSG-Junioren bei den Stuttgarter Kickers. Auf der Bezirkssportanlage Waldau im Süden Stuttgarts hatte die TSG zunächst mehr vom Spiel. In den ersten Minuten dominierten die Kraichgauer die Partie, doch nach zwölf Minuten erhielten sie die kalte Dusche.

Nach einem unnötigen Foulspiel im Strafraum traf Kickers-Angreifer Halim Eroglu per Strafstoß zum 1:0 für den Aufsteiger. Die Hoffenheimer Bemühungen, schnell zu antworten, erhielten 15 Minuten später einen herben Dämpfer, nachdem Valentin Lässig zu TSG-Keeper Nahuel Noll zurückspielen wollte, aber den Ball ins eigene Tor schoss.

Von dem 0:2-Rückstand ließen sich die Rapp-Schützlinge jedoch nicht einschüchtern, und so kamen sie noch vor der Pause zum Ausgleich. Beide Treffer erzielte Uche Obiogumu, der in diesem Sommer vom 1. FC Nürnberg zur TSG gewechselt war. Kurz vor der Pause mussten sich die Kraichgauer jedoch bei ihrem Keeper bedanken, dass sie mit dem 2:2 in die Kabine gehen konnten. Nach einem Foul von Florian Bähr hatte Schiedsrichter Tobias Ewerhardy erneut auf Strafstoß entschieden, doch diesmal war Noll zur Stelle und hielt den Elfmeter.

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Kickers die Partie weiterhin ausgeglichen und in der 53. Minute gingen sie durch einen Konter, den Eroglu zum 3:2 abschloss, in Führung. Die Rapp-Elf stemmte sich nun gegen die drohende Niederlage, doch es dauerte bis zur 83. Minute, ehe sie wieder jubeln durfte. Umut Tohumcu erzielte zunächst den Ausgleich, und zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit brachte der eingewechselte Lucas Tamarez seine Mannschaft erstmals in dieser Partie in Führung. Als Tohumcu in der Nachspielzeit noch seinen zweiten Treffer erzielte, war die Partie endgültig entschieden.

Von der Art und Weise, wie sein Team in den ersten beiden Spielen aufgetreten ist, zeigte sich Rapp durchaus angetan: "Wir waren auch heute wieder mutig, und genau das will ich von meiner Mannschaft sehen. Es ist super, dass wir jetzt in zwei Spielen schon elf Tore geschossen haben. Dass man dann auch mal den einen oder anderen Gegentreffer kassiert, lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Aber natürlich wollen wir auch daran arbeiten."

Für die U19 steht nun eine dreiwöchige Punktspielpause an. Am kommenden Wochenende tritt die Rapp-Truppe in der ersten DFB-Pokal-Runde beim FC Oberneuland an, anschließend geht es in die Länderspielpause.

Das war deutlich: Am Betzenberg unterlag die U17 der TSG Hoffenheim dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:5 (0:2). Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Darmstadt 98 vor einer Woche musste das B-Jugend-Bundesligateam nun den ersten Dämpfer hinnehmen. Am Ende fiel das Ergebnis zwar zu hoch und nicht dem Spielverlauf entsprechend aus, doch U17-Cheftrainer Stephan Lerch wollte gar nicht auf diesen oftmals herausgeholten Satz bei hohen Niederlagen zurückgreifen. "Das Spiel war sicherlich nicht so klar wie das Ergebnis, und bei uns war auch nicht alles schlecht, aber ein 0:5 kommt auch nicht einfach so zustande. Der FCK wollte heute einfach in allen Situationen einen Tick mehr als wir und war brutal effizient." Die Tore für die jungen roten Teufel erzielten Oskar Prokopchuk, Luis Breitenbruch und Lucas Leibrock (61.). (red)

Stuttgarter Kickers: Neaime – Babic (46. Zogjani/79. Biemel), Lander, Kececi, Hausmann, Kohler, Krieger, Terpsiadis, Hohloch, Eroglu (82. Pilic), Seemann.

TSG 1899 Hoffenheim: Noll – Hagmann, Ottilinger, Drexler (59. Gebauer), Bähr, Lässig (59. Haskaj), Bischof, Tohumcu, Conté (67. Tamarez), Bocs (73. Leuze), Obiogumu.

Zuschauer: 133. Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Britten). Besonderes Vorkommnis: Noll (TSG) hält Foulelfmeter. Tore: 1:0 Eroglu (12., Foulelfmeter), 2:0 Lässig (27., Eigentor), 2:1 Obiogumu (32.), 2:2 Obiogumu (38.), 3:2 Eroglu (53.), 3:3 Tohumcu (83.), 3:4 Tamarez (88.), 3:5 Tohumcu (90.+2).