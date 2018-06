Von Nikolas Beck

Sinsheim. Die Überschrift für diese geschichtsträchtige Spielzeit kam von höchster Stelle: "Das ist das fünfte Wunder von Hoffenheim", sagte ein überwältigter Dietmar Hopp. Dann holte der TSG-Mehrheitseigner noch einmal tief Luft und sprach die folgenden Worte in einer Deutlichkeit, als müsse er sie selbst noch einmal hören, um sie glauben zu können. "Wir haben den dritten Platz in der Bundesliga belegt - das ist sensationell."

Der Anfang aller Hoffenheimer Großtaten war der Sieg des damaligen Regionalligisten im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen 2003. Es folgte der Aufstieg in die Bundesliga mitsamt der Herbstmeisterschaft in der Debütsaison - Wunder Nummer zwei. Als drittes Wunder bezeichnete Hopp einst die Last-Minute-Rettung vor dem Abstieg 2013 mit Julian Nagelsmann als Co-Trainer. Bei sämtlichen folgenden Meilensteinen der inzwischen zehnjährigen Hoffenheimer Bundesligageschichte stand der 30 Jahre alte Erfolgscoach dann bereits an vorderster Front. So auch beim Einzug in die Europa League vergangenes Jahr.

"Man kann ja nicht viel gegen ihn sagen", grinste Benjamin Hübner, als er am Samstag im Stadionbauch auf seinen Trainer angesprochen wurde. "Erst hat er den Klassenerhalt geschafft, im nächsten Jahr die Europa League und im Jahr darauf die Champions League", rekapitulierte "Hübi" mit lässiger Retro-Sonnenbrille und Europapokal-Shirt - wohlwissend, dass er gerade dabei war, ganz dünnes Eis zu betreten. Eine erneute Steigerung in der kommenden Saison wollte er dann doch lieber nicht versprechen. "Jetzt sind wir erst mal froh, dass wir das geschafft haben", lachte der 28-jährige Innenverteidiger, der wegen Oberschenkelproblemen erneut zum Zuschauen verdammt war. "Das war das Schlimmste, der Mannschaft nicht helfen zu können", so Hübner. Weil es geklappt hat, sei er heute dennoch "der glücklichste Mensch".

Nun also Champions League. "Ich habe die Hymne noch in mir", erinnerte sich Kerem Demirbay an den ersten Vorgeschmack der beiden Duelle in der Qualifikation im September gegen Liverpool: "Das war besonders, das war anders - es war auch eine Bestätigung für unsere harte Arbeit."

Und eben diese Bestätigung erhält man in der kommenden Runde erneut - wenngleich damit noch vor drei Monaten niemand in der Mannschaft gerechnet habe, wie Nico Schulz verriet. Erst der Endspurt mit nur einer Niederlage (0:2 in der Vorwoche beim VfB) in den letzten elf Partien machte den mehr als versöhnlichen Abschluss möglich.

Davor war es "eine komplizierte Saison", gestand Nagelsmann: "Auch für mich persönlich, mit vielen Gerüchten und vielen Dingen, die über mich geschrieben wurden, auch in Bezug auf die Mannschaft, die sich davon aber nie hat irritieren lassen." Als Lohn dafür warten nun Duelle gegen die ganz Großen in Fußballeuropa.

Ob es denn ein Traumstadion gebe, in dem er in der Königsklasse auflaufen wolle, wurde Hübner gefragt. "Wirsol Rhein-Neckar-Arena natürlich", so der schlagfertige gebürtige Wiesbadener: "Ein Auswärtssieg im Bernabéu wäre aber auch nicht schlecht." Das fünfte Wunder von Hoffenheim soll schließlich lange nicht das letzte gewesen sein …