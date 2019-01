Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Leider sind nicht alle so arglos wie jener Vereins-Vorsitzende aus dem ländlichen Raum, der beim Wort "Bienenstock" an ein Genussmittel der harmlosen Art dachte. Doch die Produkte des Werbepartners der Freien Turner Kirchheim stehen nicht im Supermarkt-Regal. Deshalb muss der Fußball-Landesligist mit Konsequenzen aus dem Deal rechnen, die nicht honigsüß, sondern bitter sind.

Einen geharnischten Brief von der Stadt Heidelberg erhielt jetzt Manager Philipp Richter. Mit "großer Verwunderung und Unverständnis" habe man vernommen, dass der Verein Trikot-Werbung für ein Eroscenter machen würde, heißt es. Eine solche Partnerschaft sei nicht vereinbar mit der Förderung durch die öffentliche Hand. Wolle man weiter Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt beanspruchen, müsse sofort Schluss sein.

Zudem erging die Aufforderung, die Werbebande auf dem städtischen Sportplatz an der Pleikartsförster Straße umgehend zu entfernen. "Sonst tun wir das. Auf Ihre Kosten", so der strenge Hinweis.

Die Liaison mit den Liebesdienerinnen stößt auch bei den Herren vom Verband auf wenig Gegenliebe. Kreis-Vorsitzender Johannes Kolmer findet: "Das passt nicht zum Amateur-Fußball." Rüdiger Heiß rügt, dass die Werbung den Grundsätzen von Ethik und Moral, demem sich der Fußball verpflichtet fühlt, widersprechen würde. Badens Boss Ronny Zimmermann stimmt seinem Vize-Präsidenten zu: "Ein Verein, dessen Tore auch für Frauen und Jugendliche offen stehen, darf so etwas nicht tun."

Falls der "Bienenstock" auf der Brust bleibt, wird sich das Sportgericht damit befassen. Der Katalog der Strafen reicht von einer Geldbuße bis - theoretisch - zum Ausschluss, sollte sich der Landesligist hartnäckig widersetzen.

Rüdiger Heiß. Foto: bfv

Noch steht Philipp Richter, dem die Freien Turner den Aufstieg von der untersten bis in die siebt höchste Klasse maßgeblich zu verdanken haben, seinen Mann. "Wir werden die Partnerschaft zum Bienenstock fortführen", bestätigte er gestern Nachmittag auf Anfrage der RNZ. Der 31-jährige Geschäftsführer eines IT-Unternehmens spricht von Doppelmoral. Er sagt: "Die Stadt hat dem Eroscenter die Gewerbe-Genehmigung erteilt und kassiert Steuern." Allerdings, man sei bereit, die Bande abzubauen.

Konträr ist die Haltung zum badischen Fußballverband. "Es gibt bundesweit keine einheitliche Regelung", argumentiert Philipp Richter, "in manchen Verbänden, zum Beispiel im Saarland, ist diese Art von Werbung erlaubt."

Das mag daher rühren, dass dort der FC Homburg schon in den Achtziger Jahren Pionierdienste leistete. Der frühere Zweitligist machte Werbung für den Kondom-Hersteller "London Rubber Company" Ein ordentliches Gericht kippte damals das Verbot des DFB.

Für Heiß ist das Thema "heiß". Der 55-jährige Lehrer aus Reichartshausen ist ein vernünftiger Mann. Einerseits könne man zwar von einer "Glaubenssache" sprechen, andererseits müsse man die Kirche im Dorf lassen. Rüdiger Heiß: "Wir haben wichtigere Probleme."

Trainieren dürften die Freien Turner gerne in den Bienenstock-Leibchen, gestattet der BfV-Vize. Er gibt aber zu bedenken: "Ob es so gut kommt, wenn die Jungs morgens beim Bäcker mit dem "Bienenstock" auf der Trainingsjacke Brötchen holen?"

Philipp Richter. Foto: privat

Man habe im Verein ausführlich diskutiert, versichert Philipp Richter, auch in der Jugendabteilung. Er räumt ein: Einige Spielerfrauen seien nicht begeistert. Auch seine Frau Leonie gehöre dazu. Trainer Martin Dufke will den Ball flachen halten. Er weiß nichts von konkreten Beschwerden aus der Mannschaft.

Tatsache ist: Für viele Amateurvereine geht es um nackte Überleben. Geld fehlt hinten und vorne. Die Freien Turner, die gerade in die Landesliga aufgestiegen sind und sich auf das Derby gegen die SGK Heidelberg freuen, sind in Sichtweite der Roten Laterne. Dann doch lieber Rotlicht. Ein Zitat von Berthold Brecht in RNZ treffe die Situation gut, meint Philipp Richter: Erst kommt das Fressen, dann die Moral.

Das Etablissement in der Eppelheimer Straße war schon einmal im Fokus. Vor drei Jahren als Partner des SV Sandhausen. "Es handelt sich um das ältestes Gewerbe der Welt", sagte damals Jürgen Machmeier und verwies auf Reklame für Alkohol und Wettbüros.

Doch die Partnerschaft wurde zum Quickie. Man habe das mediale Echo unterschätzt, es störe die Konzentration auf den Klassenerhalt. Sportchef Otmar Schork entschuldigte sich sogar bei der EMMA: "Wir haben einen Fehler gemacht." Das Zentralorgan des Feminismus erteilte Absolution: "Geht doch."