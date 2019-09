Von Wolfgang Brück

Waldhilsbach. Es ist ungewöhnlich, dass der Trainer eines Tabellenführers die Segel streicht. "Wir waren überrascht", sagt denn auch der Erste Vorsitzende Philipp Frühauf, "als uns Peter Werle mitteilte, dass er am Sonntag nicht auf der Bank sitzen werde." Der SV Waldhilsbach musste sich gegen den Turnerbund Rohrbach/Boxberg mit einem 2:2 begnügen. Es war dritte sieglose Spiel in Folge.

In einer Sitzung Anfang der Woche reagierte man beim Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse A Heidelberg schnell. Fritz Fromm und Ruben Beck treten die Nachfolge von Peter Werle an. Das gleichberechtigte Gespann aus Torwart- und Assistenz-Trainer soll die Mannschaft erst mal bis zur Winterpause trainieren.

Was in Waldhilsbach passierte, spiegelt die allgemeine Entwicklung im Fußball wider. Nicht nur immer mehr Vereine kämpfen ums Überleben oder müssen Spielgemeinschaften eingehen, auch einige Trainer geben resigniert auf. "Ich möchte nichts Negatives über Waldhilsbach sagen", erklärt Peter Werle, "aber die gesellschaftliche Entwicklung lässt sich immer weniger mit meinen Vorstellungen in Einklang bringen."

Was der 57-Jährige damit meint: Fußball hat nicht mehr den Stellenwert wie noch in den 70er, 80er oder auch 1990er-Jahren. Omas Geburtstag oder ein Rockkonzert sind häufig wichtiger als Training oder Spiele. Beim Urlaub bestimmen Frau oder Freundin mit, die Fußball-Terminkalender der Herren Mayer und Wolf haben dann eine untergeordnete Bedeutung. Peter Werle kann diese Haltung nicht verstehen: "Fußball ist ein Mannschaftssport. Da geht es nur gemeinsam."

Auch bei seinem vorletzten Verein stieß der ehrgeizige Trainer an Grenzen. Als der ehemalige Nachwuchs-Coach der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal die Spielvereinigung Neckarsteinach übernahm, lag der Verein am Boden. Es waren nicht genügend Spieler da. Es drohte der Abstieg in die C-Klasse. Mit einer Frischzellen-Kur durch Spieler aus Ziegelhausen belebte Werle den "todkranken Patienten" wieder. Er stieg mit Neckarsteinach in die A-Klasse auf, in der darauf folgenden Runde war sogar die Kreisliga in Reichweite.

Doch zunehmend bekam der Trainer das Gefühl, dass bei einigen Spielern der Eifer nicht ganz so groß war wie bei ihm selbst. Als auch noch Wildschweine einfielen und der Sportplatz im Schönauer Tal Monate lang unbespielbar war, hatte der Übungsleiter die Nase voll. Er warf hin. "Der Trainer hatte einen hohen Anspruch. Nicht alle Spieler waren bereit, ihm zu folgen", erinnert sich der Neckarsteinacher Vorsitzende Helmut Weber.

Philipp Frühauf wählt seine Worte mit Bedacht. "Peter Werle ist Fußballer durch und durch", sagt der Chef des SV Waldhilsbach, "die Spieler von heute sind nicht mehr mit früheren Generationen zu vergleichen." Der 40-jährige Finanz-Dienstleister möchte das nicht als Vorwurf verstanden wissen. Er sagt: "Die beruflichen Anforderungen sind gestiegen. Die Frauen haben sich emanzipiert, sie reden bei der Freizeitgestaltung mit."

Fußball ist nicht mehr Lebensinhalt. Fußball ist ein Hobby. Philipp Frühauf hat Verständnis: "Die Jungs wollen Spaß haben." Günter Fischer, der in Waldhilsbach den schönen Rasen pflegt und den Sponsoren-Klub "Fischers Fußball-Förderverein" ins Leben rief, glaubt, dass der Trainer der richtige Mann am falschen Ort gewesen sei. "Ein paar Klassen höher, da wo Geld bezahlt wird und man Leistungen einfordern kann, wäre Herr Werle besser aufgehoben."

Mit Fritz Fromm und Ruben Beck hat der A-Klassen-Spitzenreiter keine schlechte Wahl getroffen. Der "Alte Fritz" spielte an der Seite von Weltmeister-Trainer Hansi Flick beim Oberligisten FC Bammental. Als er noch Trainer in Hoffenheim war, zitierte Hansi Flick gerne den Bäckermeister: "Der Fritz hat uns aufgemuntert und gesagt: Pienst nicht rum." Noch bis vor kurzem schnürte der 56 Jahre alte Haudegen selbst die Stiefel. Ruben Beck, 25 Jahre jung, kehrte mit Landesliga-Erfahrung aus Ziegelhausen zurück.

Am Sonntag um 15 Uhr gibt das Duo beim punktgleichen Dritten VfB Rauenberg sein Debüt.

Die Trennung vom Vorgänger erfolgte mit Stil. Am Dienstagabend kehrte Peter Werle noch einmal nach Waldhilsbach zurück. Er verabschiedete sich von der Mannschaft. Er sagte: "Ich wünsche den Jungs, dass es mit dem Aufstieg klappt!"