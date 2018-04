Karlsruhe. (dpa) Der Drittliga-Vierte Karlsruher SC und der Oberliga-Dreizehnte 1. CfR Pforzheim bestreiten am Pfingstmontag, 21. Mai, das Endspiel um den Vereinspokal des Badischen Fußball-Verbandes. Dessen Präsident Ronny Zimmermann hatte nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und der 1:0-Führung des KSC vermutet, "dass heute nicht mehr viele Tore fallen werden". Damit lag er wie viele der 14.264 Zuschauer falsch.

Da KSC-Trainer Alois Schwartz zuversichtlich davon ausgeht, dass die Karlsruher in der Tabelle nicht mehr abrutschen werden und mit Platz 4 automatisch für die Teilnahme am DFB-Pokal qualifiziert sind, ließ er seine Elf ohne die fünf Stammspieler Daniel Gordon, Marcel Mehlem, Florent Muslija, Fabian Schleusener und Toni Fink anfangen, während Waldhofs Coach Bernhard Trares nach dem kräftezehrenden Regionalliga-Fight in Offenbach das System änderte und mit einem 3-5-2 spielen ließ. Hinterher, als alle schlauer waren und Alois Schwartz ausdrücklich betont hatte, "dass der Pokal eigene Gesetze hat", gratulierte Trares den Karlsruhern zu einem "hochverdienten Sieg".

Spielentscheidend, da hatte der Mannheimer Trainer Recht, waren die beiden Karlsruher Einwechslungen in der 63. Minute, als Schwartz die technisch starken Florent Muslija und Fabian Schleusener auf das von der Abendsonne überflutete Feld schickte. "Von da an war ein Unterschied festzustellen", bestätigte Trares, der bedauerte, dass Benedikt Koep (6. Minute) mit einem Schuss an Benjamin Uphoff scheiterte, Nicolas Hebischs Flachschuss (19.) von Uphoff stark pariert wurde und der Kopfball von Michael Schultz (90.) über das Tor strich.

Der KSC war effektiver. Marvin Wanitzek traf in der 22. Minute mit einem unhaltbaren 16-Meter-Schuss, nachdem die Waldhöfer einen Ball in die Spielfeldmitte abgewehrt hatten. Als Marvin Pourie nach 66 Minuten alleine vor Christopher Gäng auftauchte, stand es 2:0. Nach Fabian Schleuseners Fallrückzieher (70.) auf Flanke von Florent Muslija war das Spiel entschieden, und die vielen Waldhof-Fans, die sich mit den Anhängern der Gastgeber einen friedlichen Gesangswettstreit lieferten, streckten die Waffen und schworen ihrer Elf die ewige Treue: "Marmor, Stein und Eisen bricht" ertönte es aus dem blau-schwarzen Block, während die Blau-Weißen fröhlich den Triumphmarsch aus Verdis "Aida" anstimmten. Die Chorsänger der Mailänder Scala wären vor Neid erblasst.

In der Nachspielzeit gelang Pourie das 4:0, was Alois Schwartz zu einem Sonderlob verleitete: "Marvin entwickelt sich ganz prima!"

Karlsruher SC: Uphoff - Camoglu (79. Kircher), Stoll, Pisot, Föhrenbach - Fahrenholz (63. Muslija), Wanitzek, Bülow, Thiede - Pourie, Stroh-Engel (63. Schleusener).

SV Waldhof: Gäng - Amin, Schultz, Mirko Schuster - Diring (46. Ivan), Conrad, Deville (84. Celik), Tüting, Di Gregorio (46. Marco Schuster) - Koep (67. Meyerhöfer), Hebisch.

Schiedsrichter: Fritsch (Mainz); Zuschauer: 14.264; Tore: 1:0 Wanitzek (22.), 2:0 Pourie (66.), 3:0 Schleusener (70.), 4:0 Pourie (90.+2).