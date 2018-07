Von Michael Wilkening

Mannheim. Es wurden unterschiedliche Versionen verbreitet, wie es soweit hatte kommen können. Das ist nach Niederlagen in einem Fußballspiel nicht unüblich, doch nach dem 0:1 (0:1) des SV Waldhof gegen den SSV Ulm 1846 war es nicht in erster Linie um Erklärungsversuche für den verpatzten Start in die neue Saison gegangen, sondern um die Gründe für den desolaten Zustand des Rasens.

Wegen eines Behandlungsfehlers waren große Teile des Spielfeldes "verbrannt". Es gab Personen, die räumten ein, dass nach einer Düngung des Rasens das Wässern schlicht vergessen worden sei, an anderer Stelle wurde erzählt, dass ein Stromausfall im Carl-Benz-Stadion das Bewässern unmöglich gemacht hätte. Letztlich stand der Zustand des Rasens für die Lage beim SV Waldhof. "Der Platz war suboptimal", sagte Waldhof-Keeper Markus Scholz.

Es ist fraglich, in welchem Zeitraum die Rasenpfleger in der Lage sind, das Geläuf in einen tauglichen Zustand zu versetzen. Im Gegensatz dazu gibt es sportlich mehr Grund zur Hoffnung, denn die Waldhöfer brillierten zwar nicht, waren trotz der Niederlage aber die deutlich bessere Mannschaft gegen ein Ulmer Team, das als ein "Geheimfavorit" in die Saison gestartet war.

"Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Waldhof-Coach Bernhard Trares nach den ersten 90 Regionalliga-Minuten der neuen Saison. Er ärgerte sich lediglich über das naive Abwehrverhalten, dass den frühen Rückstand in der 12. Minute durch Vitalij Lux zur Folge hatte.

Nach einem langen Schlag aus der eigenen Defensive reichte eine Kopfballverlängerung, um Lux in eine aussichtsreiche Situation zu bringen und der Stürmer überlupfte Scholz.

In der zweiten Halbzeit trotzten die Waldhof-Kicker dem Geläuf und den höllischen klimatischen Bedingungen und drängten massiv auf den Ausgleich. Doch der wollte einfach nicht gelingen, weil die Abschlussschwäche der Mannheimer den Sprung von der vergangenen in die neue Saison schaffte.

Zudem hielt der SVW eine ungeliebte Tradition aufrecht, als Kevin Conrad vier Minuten vor Schluss mit dem Kopf nur den Pfosten traf. In allen Heimspielen des Kalenderjahres 2018 scheiterten die Blau-Schwarzen mindestens einmal am Torgestänge. Weil der eingewechselte Jesse Weißenfels in der Nachspielzeit die letzte Großchance des SVW vergab, blieb es bei der Niederlage.

"Wir müssen nur die Tore machen", haderte Timo Kern. Der Neuzugang vom FC-Astoria Walldorf hatte ein formidables Spiel abgeliefert, doch die vielen guten Pässe des Mittelfeldspielers verhinderten die Pleite gegen den SSV nicht. Auch die Zuschauer schafften das nicht.

"Irgendwie war es schon komisch", sagte Markus Scholz und blickte kurz auf den Teil des Stadions, der beim Heimauftakt verwaist geblieben war. "Es war sehr ungewohnt, hinter dem Tor niemand zu haben", erklärte der Torhüter.

Die Folgen des Spielabbruchs im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen Ende Mai machten sich massiv bemerkbar. Nach 15 Jahren wurde die Otto-Siffling-Tribüne (OST) als Fanzone gesperrt und wieder als reiner Sitzplatzbereich ausgezeichnet.

Die Folge war, dass der Teil der Anhänger, die sich auf der OST heimisch gefühlt hatten, sich entweder im Stadion verteilten oder aus Protest gar nicht erst gekommen waren. Große Teile der Ultra-Gruppierung waren der Partie ferngeblieben.

Es dauerte deshalb 41 Minuten, ehe erstmals leise Schlachtrufe durchs Stadion hallten, zuvor wirkte das Drumherum wie bei einem Testspiel. Erst in der zweiten Halbzeit gab es hörbare Unterstützung für die Mannschaft.

SV Waldhof: Scholz - Just, Mirko Schuster, Conrad, Celik (88. Schultz) - Marco Schuster, Kern (82. Weißenfels) - Diring, Deville (82. Weik), Sommer - Suleymani.

SSV Ulm: Ortag - Stoll, Krebs, Reichert, Schindele - Gutjahr, Campagna, Morina (72. Bagceci), Viventi (46. Nierichlo) - Lux, Rathgeber (55. Beck).

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler); Zuschauer: 3941; Tor: 0:1 Lux (12.).