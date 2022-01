Mannheim. (rodi) Nach einer Woche Trainingslager im türkischen Belek ist das Team des SV Waldhof am Sonntag wieder wohlbehalten in Deutschland eingetroffen. Während andere Klubs von einer Vorbereitung im Ausland aufgrund der Pandemielage Abstand nahmen, ging man beim SVW ein gewisses Risiko ein – und scheint damit ganz gut gefahren zu sein.

Bei fast optimalen Platz- und Wetterbedingungen schwor Trainer Patrick Glöckner sein Team auf die Rückrunde in der 3. Liga ein, an deren Ende der Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen soll. Glöckner ein überwiegend positives Resümee des Trainingslagers. Bitter: Gillian Jurcher musste nach Corona-Infektion in Quarantäne und blieb in der Türkei. Er hatte das Virus schon aus Deutschland mitgebracht und hofft, sich nun freitesten zu können, um dann schnellstmöglich die Heimreise anzutreten. Auch für Onur Ünlücifci lief es nicht optimal. Aufgrund muskulärer Probleme verpasste der Mittelfeldspieler nicht nur die zweite Hälfte des Trainingslagers, sondern fällt auch für das Spiel gegen gegen Borussia Dortmunds II (17. Januar) aus. Auch Marco Höger, Adrien Lebeau (Sperre nach Gelb-Roter Karte) und Niklas Sommer (5. Gelbe Karte) werden gegen die Zweitvertretung des Revierklubs fehlen.

Optimistisch ist Glöckner hinsichtlich eines Einsatzes von Neuzugang Justin Butler, der leicht angeschlagen am Samstag beim Testspiel gegen den 1.FC Magdeburg nicht zum Einsatz kam. Mit dem vom FC Ingolstadt ausgeliehenen Butler hofft man bei den Blau-Schwarzen, im Angriff noch unberechenbarer zu sein. "Justin ist physisch stark, mit einer enormen Geschwindigkeit ausgestattet und kann den Ball gut abschirmen", berichtet der Coach. Ins Team passen würde für Glöckner auch der gerüchteweise als weiterer Neuzugang gehandelte Angreifer Pascal Sohm von Dynamo Dresden: "Er hat bewiesen, dass er in der 3. Liga seine Tore macht."

In Belek galt es für das Trainerteam zunächst einmal mit dem vorhandenen Kader weiter an den Automatismen zu arbeiten. Die Kondition stand dabei nicht im Fokus, denn Glöckner stellte zufrieden fest, "unsere für die Weihnachtspause ausgegebenen Trainingspläne wurden von den Jungs umgesetzt".

Trotzdem gab es im Testspiel gegen Magdeburg über dreimal 45 Minuten am Ende schwere Beine und eine späte 2:3-Niederlage. "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben im Spiel nach vorne und nach hinten vieles richtig gemacht. Das Ergebnis ist für mich sekundär. Alle haben viel Einsatz gezeigt und ihre Leistung abgerufen", merkte er an. Lebeau hatte den SVW gegen den Drittligaspitzenreiter in Führung gebracht (14.) und nach den beiden Gegentreffern von Luca Schuler (54.) und Baris Atik (69.) traf Sommer zum zwischenzeitlichen 2:2 per Handelfmeter (87.). Luka Sliskovic erzielte kurz vor dem Ende des dritten Drittels den Siegtreffer für den FCM (130.). Glöckner setzte alle drei Torhüter sowie 19 Feldspieler ein. "Das war ein richtig guter Test nach einer intensiven Woche. Wir haben heute einen Maßstab gehabt, wo wir stehen", meinte Routinier Schnatterer nach dem Abpfiff.

Nach zwei freien Tagen steigt der SVW am Mittwoch in die Vorbereitung auf den BVB II ein. "Jetzt holen wir uns noch die Spritzigkeit und wollen die Abläufe verfeinern", kündigte Glöckner an. Darüber, wer die Gesperrten und Verletzten ersetzen wird, schwieg er sich aus.

Update: Sonntag, 9. Januar 2022, 20.28 Uhr

Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg endet mit 2:3-Niederlage

Belek. (rodi) Der SV Waldhof kann in dieser Saison gegen den 1. FC Magdeburg nicht gewinnen. Nach zwei Niederlagen in den Punktspielen der 3. Liga setzte es auch beim Testspiel, welches die Clubs im Rahmen ihres Trainingslagers im türkischen Belek absolvierten, eine Niederlage, diesmal mit 2:3.

Adrien Lebeau (14.) zum 1:0 und Niklas Sommer (87.), der einen Handelfmeter zum 2:2 verwandelte, waren die Torschützen für die Buwe. Für Drittligatabellenführer Magdeburg trafen Luca Schuler (54.), Baris Atik (69.) und Luka Sliskovic (130.) im Spiel, welches über drei komplette Halbzeiten ausgetragen wurde. Alle drei Keeper des SVW, Timo Königsmann, Jan-Christoph Bartels und Lucien Hawryluk kamen für jeweils 45 Minuten zum Einsatz, die Feldspieler absolvierten größtenteils die Hälfte des Spiels. "Das war ein richtig guter Test nach einer intensiven Woche. Wir haben heute einen Maßstab bekommen, wo wir stehen", meinte Marc Schnatterer nach dem Abpfiff. Waldhof begann die erste Dreiviertelstunde stark und kam neben dem Tor von Lebeau noch zu weiteren Möglichkeiten. So konnte der einschussbereite Dominik Martinovic mit einer der besten Möglichkeiten in letzter Sekunde noch am Tor gehindert werden (45.).

"Wir hatten viele Ballgewinne und lagen leider nur mit 1:0 in Front", analysierte Kapitän Marcel Seegert hinterher. Im zweiten der drei Abschnitte wurden die Magdeburger torgefährlicher. Zunächst konnte sich Bartels im SVW-Kasten noch mit einer Parade auszeichnen (49.), doch beim Abstaubertor von Luca Schuler war er machtlos (54.). Atik hatte zuvor nur die Latte getroffen. Atik war es auch, der mit einem präzisen Distanzschuss auf 2:1 erhöhte (69.). Das Spiel verflachte nun etwas, geschuldet durch viele Spielerwechsel. Niklas Sommer, der ebenso wie Torschütze Lebeau beim ersten Punktspiel nach der Winterpause gesperrt ausfallen wird, war es dann, der einen Handelfmeter zum Ausgleich verwandelte (87.). In der dritten Halbzeit plätscherte das Spiel relativ ereignislos dahin, ehe fünf Minuten vor dem Ende Luka Sliskovic noch noch den Siegtreffer für die Magdeburger erzielte. "Bei uns waren am Ende die Beine schwer, aber das ist ganz normal nach so einer Trainingswoche. In der kommenden Woche holen wir uns noch die notwendige Frische für das erste Punktspiel", versprach Seegert.