Von Michael Wilkening

Mannheim. Falls sich Holger Fach in seiner Entscheidung von Emotionen leiten lässt, müsste er Sportdirektor beim SV Waldhof werden. Der 55-Jährige ist Wunschkandidat der Blau-Schwarzen bei der Suche nach einem Sportchef und schaute sich am Mittwoch den Regionalliga-Kick gegen die TSG Hoffenheim II im Stadion an. Mit knapp 4500 Zuschauern sah er ein unterhaltsames Spiel mit ungemeiner Dramatik, das 2:2 (0:1) endete, in dem es eine Aufholjagd der Blau-Schwarzen, neun gelbe Karten, zwei Platzverweise und viele Diskussionen gab.

Fach (Foto: dpa) war zuletzt Sportlicher Leiter beim Bundesligisten Darmstadt 98, ehe er vor knapp einem Jahr seinen Posten räumte, nachdem bei den "Lilien" Trainer Norbert Meier entlassen worden war. Mehr Emotionen als im Carl-Benz-Stadion dürfte Fach in Darmstadt auch nicht erlebt haben, und offensichtlich war er nicht bemüht, den Kontakt zu den Blau-Schwarzen zu verheimlichen. Fach parkte auf einem Parkplatz, der den Präsidiumsmitgliedern und Trainern vorbehalten ist und setzte sich auf der Haupttribüne in Szene. Wenige Meter von den Presseplätzen entfernt war Fach gar nicht zu übersehen.

Mit Spielbeginn setzte sich Fach an den Rand der Haupttribüne und machte die Sicht frei. Das war gut so, denn auf dem Rasen war eine Menge los. Die Waldhöfer spielten mit einer zentralen Spitze und drei offensiven Akteuren dahinter. Weil die Hoffenheimer über spielerische Klasse verfügen und die Waldhöfer mit der neuen taktischen Ordnung spielerische Lösungen suchten, sahen die Zuschauer eine gutklassige Partie, in der sich die Hoffenheimer als effektiv erwiesen.

In der 13. Minute gab es nach einem Rempler gegen Marco Engelhardt Elfmeter für die TSG, den Simon Lorenz im zweiten Versuch zum 1:0 nutzte, zunächst hatte Markus Scholz bravourös abgewehrt, den Ball aber vor die Füße von Lorenz zurückgeboxt. Es war paradox: In den zurückliegenden Wochen hatten die Mannheimer immer wieder schlecht gespielt, aber gewonnen. Gestern spielten sie ordentlich, kamen oft gefährlich in den Strafraum, lagen aber zurück. Und nach der Pause folgte noch ein Rückschlag: Weil der SVW bei einem Freistoß unaufmerksam war, schoss Engelhardt nach 66 Minuten das 0:2 für die TSG.

Unmittelbar zuvor geriet zum ersten, aber nicht zum letzten Mal Schiedsrichter Philipp Lehmann in den Mittelpunkt, denn er hatte nach dem vermeintlichen 1:1-Ausgleich von Kevin Conrad auf Abseits entschieden. Die Szene war schwer aufzulösen und blieb diskutabel. "Der Schiri hat viel Unruhe in ein eigentlich faires Spiel gebracht", sagte Conrad später. Richtig turbulent wurde es ab der 75. Minute, als Lehmann nach einem rüden Foul von Lorenz an Daniel di Gregorio im Mittelfeld die rote Karte zeigte - die Entscheidung wirkte etwas zu hart. Die Waldhöfer verspürten jetzt noch einmal Hoffnung auf eine Wende, die durch den 1:2-Anschlusstreffer von Dorian Diring (84.) Nahrung erhielt.

Eine Minute vor dem Ende sorgte Benedikt Koep mit dem 2:2 nach einem Freistoß für riesigen Jubel. Und nachdem Lehmann eine Minute später den eingewechselten Kevin Ikpide nach Handspiel ebenfalls mit Roter Karte vom Platz stellte (was eine klare Fehlentscheidung war), hofften die Mannheimer sogar noch auf den Siegtreffer. Der blieb jedoch aus, und wäre dem Spiel auch nicht gerecht geworden: Das Remis war verdient.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad,Nennhuber, Amin - di Gregorio (76. Deville) - Ivan, G.Korte, Kiefer (61. Mayer), Sommer (70. Diring) - Koep.

TSG Hoffenheim II: Draband - Hüttl, Lorenz, Engelhardt - Dehm (68. Politakis), Szarka, Rossipal - Bühler (88. Ikpide), Waack - de Mello (36. Wähling), Owusu.

Zuschauer: 4559; Schiedsrichter: Lehmann (Tuttlingen); Tore: 0:1 Lorenz (13.), 0:2 Engelhardt (66.), 1:2 Diring (82.), 2:2 Koep (89.); Rote Karten: Lorenz (75., grobes Foulspiel), Ikpide (90., Handspiel).