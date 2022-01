Von Daniel Hund

Belek/Mannheim. Fridolin Wagner, 24, und der SV Waldhof, das ist eine Geschichte, die vergangenen Sommer begann. Der Mittelfeld-Mann suchte eine neue Herausforderung, kam vom KFC Uerdingen an den Alsenweg. Bereut hat er diesen Schritt nie. Das und vieles mehr verrät "Frido" im RNZ-Interview aus dem Trainingslager im türkischen Belek.

Fridolin Wagner, wie sind die ersten Eindrücke vom Trainingslager, ist es Ihr erstes Mal in der Türkei?

Nein, ich war schon dreimal hier. Einmal im Urlaub und zweimal in anderen Trainingslagern. Das Wetter ist super, die Anlage top. Wir haben quasi die perfekten Bedingungen, um uns vorzubereiten. Am Montagmorgen ging es dann gleich wieder richtig zur Sache im Training. Nach zwölf Tagen Pause war das schon hart (lacht).

Ein Trainingslager ist immer etwas Besonderes. Kann man sich besser fokussieren als auf dem heimischen Sportgelände?

Es geht ja darum, dass wir all die Inhalte abarbeiten können, die wichtig für uns sind. In Belek sind wir jetzt quasi 24 Stunden am Tag zusammen. Allein das macht es schon besonders. Da schaffst du ganz andere Erlebnisse als zu Hause. Das verbindet dich noch mehr als Mannschaft. Wobei wir auch schon in der Hinrunde eine sehr gute Chemie im Team hatten.

Sie sind jetzt seit rund einem halben Jahr beim SVW, haben Sie den Schritt schon mal bereut?

Nein, niemals. Keine Sekunde. Sportlich ist das natürlich eine Aufgabe für mich. Aber an ihr wachse ich sportlich und menschlich jeden Tag. Und ich freue mich einfach, dass ich hier weiter wachsen darf.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Rückrunde?

Zunächst einmal geht es darum, dass ich für mich das Beste raushole, um so auch die Mannschaft bestmöglich unterstützen zu können. Als Spieler willst du spielen, das ist doch logisch.

Und wie sieht es mit den Zielen mit der Mannschaft aus?

Da will ich jetzt gar kein spezielles Ziel ausgeben. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Leistungen bestätigen und dann wird man sehen, was nach 38 Spieltagen dabei rauskommt.

Mit Marco Höger haben Sie einen Mittelfeld-Kollegen, der schon in der Champions League gespielt hat. Von ihm kann man sich sicher viel abschauen.

Logisch. Zunächst muss ich mal sagen, dass Högi ein Super-Typ und toller Mensch ist. Über seine fußballerischen Fähigkeiten gibt es wohl keine zwei Meinungen. Für mich ist er einer der besten, wenn nicht der beste Spieler in der ganzen Liga. In der Dritten Liga findest du solche Qualitäten, gepaart mit dieser Erfahrung, ansonsten nicht.

Mit wem sind Sie denn auf dem Zimmer in Belek?

Schnatti (Anm. d. Red. Marc Schnatterer). Er ist auch ein Super-Typ. Ich würde sagen, dass wir sehr gut harmonieren. Wenn ich auf Auswärtsfahrten mal mein Handy-Ladekabel vergesse, regt er sich immer auf. Am Ende kriege ich dann aber doch immer seins (lacht). Manchmal lasse ich ihn auch in Ruhe und gehe mit anderen Jungs Karten spielen. Auffällig ist auch, dass er meistens länger TV schaut als ich (lacht).

Belek liegt direkt am Meer. Haben Sie eine Badehose dabei?

Klar. Ich war am 1. Januar sogar schon bei uns an einem See zum Anbaden. Und hier werde ich auch mal ins Wasser gehen. Das habe ich mit Cello (Anm. d. Red. Marcel Seegert) und Barto (Jan-Christoph Bartels) schon abgesprochen. Wenn wir schon mal hier sind, muss das einfach sein. Reinspringen ist Pflicht. Auch wenn das Wasser natürlich nicht ganz so warm ist (lacht).

Als Sie im Sommer zum SV Waldhof kamen, war es Ihnen ganz wichtig, dass Sie eine Wohnung finden, die auch die Möglichkeit bietet, dass Ihre Katze Auslauf hat. Ist das gelungen und wer kümmert sich in dieser Woche um sie?

Ja, wir haben uns sehr gut eingelebt. Meine Freundin und meine Katze sind absolut zufrieden (lacht). Momentan kümmert sich meine Freundin um sie. Ihr Studium in Heidelberg ist wieder losgegangen. Beide halten zu Hause die Stellung.