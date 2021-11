Mannheim. (rodi) Sportlich könnte es kaum besser laufen. Abseits vom Rasen allerdings bahnt sich eine Schlammschlacht an: Der Konflikt der Spielbetriebsgesellschaft des Drittliga-Dritten SV Waldhof und seinem vor gut einer Woche freigestellten Sportlichen Leiter Jochen Kientz spitzt sich zu. Am Dienstagvormittag hatte Mäzen Bernd Beetz in einer vom Klub initiierten Videoaufzeichnung zusammen mit seinem Sohn Christian, Aufsichtsratsvorsitzender der Spielbetriebsgesellschaft, zuvor eingereichte Fan-Fragen beantwortet. Entgegen der Ankündigungen der Vortage äußerte sich Bernd Beetz auch zu den Gründen der Freistellung des Sportlichen Leiters.

"Stillschweigen hin oder her. Mir platzt jetzt der Kragen", polterte Präsident Beetz. "Ein Coronatest wurde verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen, die Geschäftsleitung nicht zu informieren. Das war ein ganz klarer Verstoß. Da konnte der Aufsichtsrat nicht anders reagieren", erklärte der 71-Jährige in der rund zweistündigen Veranstaltung. Die Entscheidung, Kientz freizustellen, sei im Aufsichtsrat der Spielbetriebsgesellschaft einstimmig getroffen worden.

Der Beschuldigte Kientz äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht in der Öffentlichkeit. Anwaltlich vertreten wird er von Prof. Christoph Schickhardt. Sein Büro teilte der Rhein-Neckar-Zeitung mit, dass man sich noch in der Analyse der Lage befinde. Eine Stellungnahme wurde für den Freitag angekündigt.

Schon vor dem Pokalspiel gegen Union Berlin am vergangenen Mittwoch hatte Beetz in einem Interview bei Sky Andeutungen gemacht, wonach Coronafälle in der Mannschaft ausschlaggebend dafür gewesen seien, Kientz von seinen Aufgaben beim Drittligisten zu entbinden. Konkreter war er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht geworden.