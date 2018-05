Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Die Aufstiegsspiele im Blick, den SSV Ulm vor der Brust. Bevor die ganze Konzentration des SV Waldhof den beiden Entscheidungsspielen um den Drittligaaufstieg gilt, bestreiten die Blau-Schwarzen ihr letztes Punktspiel im Ulmer Donau-Stadion. "Im Hinblick auf die Relegation werden wir Spielern Einsatzzeit geben, die zuletzt nicht so viel Spielpraxis hatten", macht Trainer Bernhard Trares kein großes Geheimnis um die Aufstellung. Auch Patrick Mayer, lange verletzt aber im Training auffällig, soll zumindest eingewechselt werden, so der Plan. Nur für Benedikt Koep ist nach seiner Verletzung aus der Steinbach-Partie (Knochenödem) die Saison wohl gelaufen.

Mit einem Riesenandrang hat seit Dienstag die SVW-Geschäftsstelle zu kämpfen. Bis Donnerstag wurden für das Aufstiegsrückspiel am 27. Mai im Carl-Benz-Stadion (ob der Gegner Uerdingen oder Viktoria Köln heißt, wird erst am Sonntag feststehen) bereits rund 7000 Tickets an die Dauerkarteninhaber und Mitglieder veräußert. Der freie Verkauf beginnt am Montag. "Ein schönes Gefühl, dass hier mal Leben in der Bude ist", freut sich Trares. Ob im nächsten Jahr dritte oder vierte Liga, unter der Woche hat der Linksverteidiger Mete Celik seinen Vertrag beim Waldhof um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Das 36. und letzte Saisonspiel bestreitet der FC-Astoria Walldorf bereits am Freitag (19 Uhr) beim SV Röchling Völklingen. Die Gastgeber, die nach nur einem Jahr in die Oberliga zurückkehren, wollten die Partie vorverlegen und der FCA kam der Bitte gerne nach. Schließlich geht es nur noch darum, ob die Astorstädter ihre vierte Regionalliga-Spielzeit auf Rang zehn, elf, zwölf oder dreizehn beenden. Der Klassenerhalt ist seit zwei Wochen unter Dach und Fach. "Womöglich steht einer unser A-Jugendtorhüter im Kasten", sagt Trainer Matthias Born, da Jürgen Rennar mit den Nachwirkungen einer Erkältung zu kämpfen hat und Paul Lawall zeitgleich für die abstiegsbedrohte U 23 halten muss. Thorben Stadler ist nach fünf Mal Gelb gesperrt.

Fünf Wochen Sommerpause warten auf die Walldorfer, ehe am 18. Juni eine einwöchige Laufwoche auf dem Programm steht. Der Trainingsstart ist auf den 25. Juni datiert. Im besten Fall ist bis dahin ein Ersatz für Marcel Carl gefunden, der den Klub bekanntlich verlässt. "Es wäre schön, wenn es mit einem Neuner klappt", sagt Born, der Vertrauen in seinen breiten Kader hat "wenn nicht, mache ich mir aber auch keine Sorgen."

Zur ungewöhnlichen Zeit am Samstagvormittag, 11 Uhr, beendet die U 23 der TSG Hoffenheim die Saison im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II. Bereits mit einem Remis kann Hoffenheim den sechsten Platz verteidigen. "Das wird ein interessantes Spiel, weil sich die Teams gut kennen", sagt Coach Marco Wildersinn vor dem Duell mit den Schwaben. Viele Akteure beider Teams haben bereits im Juniorenalter regelmäßig gegeneinander gespielt, entsprechend groß ist die Rivalität. Personell hat Wildersinn wegen vieler verletzter Spieler kaum noch Alternativen, doch das sorgt nicht für Unruhe. "Wir haben zuletzt auch in Saarbrücken eine gute Leistung gezeigt, da waren auch viele Jungs nicht dabei", verweist Wildersinn auf das 1:1 zuletzt beim Meister der Regionalliga Südwest.