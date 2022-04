Von Daniel Hund

Marco Höger, 32, ist einer der Anführer beim SV Waldhof. Der Mittelfeld-Abräumer ist bei den Blau-Schwarzen gesetzt. Die RNZ sprach mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi, der lange für Schalke 04 und den 1. FC Köln gespielt hat.

Das Spiel in Zwickau lief nicht optimal für den SV Waldhof. Wie groß war die Enttäuschung bei Ihnen über das 1:1?

Die Enttäuschung war natürlich groß. Aber es ist eben typisch Fußball. Wenn du so viele gute Chancen hast und die dann nicht machst, dann kriegst du am Ende eben noch so ein Gegentor und stehst mit zwei Punkten zu wenig da. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Das ist doch klar. Mit dem Spiel an sich können wir eigentlich zufrieden sein, aber die Chancenauswertung ist natürlich schon die ganze Saison über so ein bisschen unser Manko.

Ihr hattet nicht das erste Mal sehr viele Chancen, die ihr nicht genutzt habt. Da ist natürlich auch immer Pech dabei. Aber man kann es auch nicht nur auf das Pech zurückführen, oder?

Nein. Klar, wir hatten auch einen Elfmeter. Dass der nicht reingeht, kann aber immer mal passieren. Wenn wir jetzt aber nur von Pech sprechen würden, würden wir es uns viel zu einfach machen. Denn es ist ja nicht so, dass wir von zwei oder drei hochkarätigen Chancen sprechen, sondern oft von fünf, sechs, sieben Hochkarätern pro Spiel. Und wir machen aus diesen Chancen ein oder manchmal auch gar kein Tor. Das ist dann einfach zu wenig, wenn man sieht, von welchen Zielen wir und der Verein sprechen. Eigentlich hätten wir jetzt beispielsweise in Zwickau nach 30 Minuten mit 3:0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Da macht es dann auch nichts, wenn du mal noch ein Gegentor kassierst. Aber so ist es dann eben so, dass du das Spiel zu lange für den Gegner offen hältst. Zwickau war nach der ersten Halbzeit eigentlich schon tot. Und wenn diese Mannschaft, die dir vor der Pause nicht das Wasser reichen konnte, dann ein Tor schießt, glaubt sie plötzlich wieder an sich. Dann kommt noch dazu das Stadion. So Spiele musst du zwingend früher zu machen.

Kann man Trainer Patrick Glöckner da einen Vorwurf machen?

Nein. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war gut. Wir waren klar besser, aber Fußball ist eben ein Ergebnissport. Es bringt nichts, wenn du klar besser bist, was wir in dieser Saison schon oft waren, aber am Ende nicht die drei Punkte holst. Das Hinspiel gegen Zwickau lief ja ähnlich. Da waren wir auch klar besser, holen aber nur ein 1:1. Wenn wir jetzt nur diese beiden Spiele gegen Zwickau nehmen, dann haben wir da vier Punkte verschenkt, oder sagen wir mal abgegeben. Das Schlimme daran ist, dass die Schuld dafür nur bei uns liegt. Hätten wir diese vier Punkte auf dem Konto, würden wir anders da stehen und hier jetzt beide über andere Sachen reden.

Zuletzt hattet ihr häufiger Spiele vor der Brust, in denen die Möglichkeit bestanden hat, dass man durch einen Sieg einen großen Schritt in der Tabelle hätte machen können. Geklappt hat das eigentlich nie. Ist das auch eine Kopfsache, macht man sich zu viel Druck?

Ich würde das nicht so sagen. Ich komme natürlich auch aus Vereinen und Umfeldern, wo der Druck nochmal ein ganz anderer ist. Ich kann das deshalb vielleicht hier jetzt auch nicht so richtig beurteilen. Ich sehe hier jetzt nicht, dass Druck aufgebaut wird. Wir müssen insgesamt als Mannschaft noch deutlich reifer werden.

Wie geht es bei Ihnen weiter? Die nächste Saison spielen Sie sicher beim Waldhof, oder?

Man kann im Fußball nie wissen, wie es weiter geht. Ich will die Saison jetzt erstmal bestmöglich abschließen mit unserer Mannschaft. Dann mache ich mir mit der Familie im Sommer meine Gedanken!

Sie gehen jetzt schon seit gefühlt einem halben Jahr mit vier gelben Karten in die Spiele. Die Fünfte würde eine Sperre nach sich ziehen. Hat man das immer im Hinterkopf?

(lacht) Klar, im Hinterkopf hast du das schon. Aber im Spiel selbst ist das kein Thema. In gewissen Zweikämpfen spielt das wirklich keine Rolle bei mir. Unter der Woche denke ich da aber natürlich immer mal wieder daran.

Am Samstag geht es nach Saarbrücken. Dort steht ein echtes Derby an. Viele Fans werden dabei sein. Da freut man sich als Fußballer besonders drauf, oder?

Das wird ein Highlight. Je mehr Fans dabei sind, desto besser. Da ist auch viel Prestige dabei. Das ganze Umfeld freut sich darauf. Die Euphorie ist da. Solche Spiele machen einfach Spaß.

Was erwartet euch dort?

Auswärts, volles Stadion und ein schwerer Gegner. Schaut man sich die Tabelle an, kann man von einem Spitzenspiel sprechen. Hoffen wir mal, dass sich das dann auch auf dem Platz zeigen wird (lacht).

In Sachen Aufstieg sind die Chancen des SV Waldhof mittlerweile nur noch gering. Haben Sie die Saison schon abgehakt?

Nein, auf keinen Fall. Das wäre auch gegenüber dem Umfeld und den Fans nicht korrekt. Die Fans haben uns richtig gut gepusht, immer unterstützt. Das auch nach bitteren Erlebnissen und Ergebnissen. Ihnen wollen wir etwas zurückgeben. Ich bin für so etwas auch nicht der Typ. Wenn ich spiele, will ich gewinnen. Es gibt jetzt nichts abzuhaken. Wir schauen von Spiel zu Spiel, schauen nicht mehr so auf die Tabelle und wollen Spiele, wie zuletzt in Zwickau, auch in Ergebnisse ummünzen.

Mit Stefano Russo bilden Sie im Mittelfeld ein sehr gutes Duo. Er sichert Sie nach hinten ab. Das passt, oder?

Ja, das passt. Aber ich würde sagen, dass es vorher auch mit den anderen gut geklappt hat. Generell läuft es derzeit aber sehr gut. Da spielt aber auch immer mit rein, wie es beim Rest der Mannschaft läuft. Momentan muss man sagen, dass wir insgesamt wieder deutlich besser spielen, was nach der Winterpause zunächst nicht der Fall war. Wir haben uns schon wieder an unsere Form aus der Hinrunde angenähert.

Stichwort Chancenverwertung. Stürmer Anthony Modeste kennen Sie aus Ihrer Kölner Zeit sehr gut. Wäre das nicht einer für den Waldhof?

Ich kann ihn ja mal fragen (lacht). Aber ich glaube, dass das nicht ganz so einfach wird. Spaß beiseite: Wichtig ist mir, dass man unser Problem mit der Chancenverwertung jetzt nicht nur an den Stürmern festmacht. Es ist eben so, dass man als Stürmer häufiger mal diese Phasen hat, in denen es nicht so läuft und man nicht trifft. Das geht auch Topstürmern in höheren Ligen so. Wichtig ist, dass man nicht verkrampft und sich nicht verrückt macht.