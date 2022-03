Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof hat heute die Arbeitswoche begonnen. Am Sonntag und Montag hatten die Spieler der Blau-Schwarzen frei. Pünktlich am Dienstag um 14 Uhr leitete Trainer Patrick Glöckner die erste Trainingseinheit am Alsenweg. Nicht mit dabei waren Kapitän Marcel Seegert, der im Auswärtsspiel gegen den SC Verl schwer am Kopf getroffen wurde, und Adrien Lebeau. Der Franzose ist nach seiner hartnäckigen Zerrung im Oberschenkel, die ihn lange außer Gefecht setzte, eigentlich schon länger wieder im Training. Am Dienstag fehlte er aus privaten Gründen. Ob Seegert am Sonntag, wenn der TSV 1860 München ab 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion gastiert, wieder dabei sein kann, wird sich wohl kurzfristig entscheiden.

Für das Duell mit den "Löwen" läuft der Kartenvorverkauf recht ordentlich. Bis Dienstagmorgen wurden 8500 Tickets abgesetzt. Der SVW rechnet mit rund 11.000 Zuschauern. Und da werden dann auch einige aus München dabei sein. Man erwartet 1500 Fans des TSV in Mannheim.