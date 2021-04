Von Claus Weber

Sandhausen. Stefan Kulovits sprach von einer "schlaflosen Nacht", Jürgen Machmeier schwelgte in Superlativen. Aufgekratzt sei er gewesen, berichtete der Trainer des SV Sandhausen, nach dem sensationellen 2:1-Sieg am Donnerstagabend über den Hamburger SV, mit dem sich der Fußball-Zweitligist eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet hat.

Hellwach waren auch seine Spieler, denen man die 14-tägige Zwangspause nach vier positiven Corona-Fällen kein bisschen anmerkte. Im Gegenteil. "Für mich war es die beste erste Halbzeit der letzten drei Jahre", schwärmte Präsident Machmeier, "die Jungs können stolz sein, sie haben den Top-Aufstiegsfavoriten geschlagen – trotz unserer schwierigen psychologischen Situation."

Die Quarantäne sei ein Schock für die Mannschaft gewesen, gab Kapitän Dennis Diekmeier zu, danach hätten viele den Tabellenvorletzten schon abgeschrieben gehabt. Dynamo Dresden hatte im vergangenen Jahr nach einer häuslichen Isolation kein Bein mehr auf den Boden gebracht und war abgestiegen. Doch der SV Sandhausen hat sich gewehrt. "Mit Kampf, mit Gier, mit Willen", lobte Volker Piegsa. "Es war der erste Schritt", sagte der Geschäftsführer, "aber ich bin optimistisch: Mit dieser Einstellung sind wir noch nicht weg vom Fenster."

Das glaubt auch Mikayil Kabaca. "Das war ein Sieg des Willens, die Mannschaft hat den Abstiegskampf angenommen", lobte der Sportliche Leiter, mahnte allerdings auch: "Wir sind noch nicht am Ziel. Wir dürfen nicht nachlassen."

Durch den unverhofften Sieg haben sich die Kurpfälzer immerhin am VfL Osnabrück vorbei auf den Relegationsplatz geschoben. Mit einem weiteren Heimerfolg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenelften Hannover 96 könnten sie sogar Eintracht Braunschweig überholen und den 15. Tabellenplatz erobern, der am Ende der Runde zum Klassenverbleib reichen würde. Die "Löwen" sind nach ihrer 0:2-Heimpleite am Freitagabend gegen Aue weiterhin nur zwei Punkte vor Sandhausen – haben aber schon drei Spiele mehr bestritten.

Allerdings hat der Husarenstreich gegen Hamburg Körner gekostet. Mehrere Spieler hatten Krämpfe, mussten ausgewechselt werden. "Nach 60, 70 Minuten hat die Kraft nachgelassen", blickte Kulovits zurück. Bis dahin hatte Sandhausen den HSV im Griff und lag nach dem Eigentor von Ambrosius (46.) und dem Flugkopfball von Keita-Ruel nach einem Traumpass von Tim Kister (52.) hoch verdient in Führung. Nach dem Anschlusstor von Wintzheimer (76.) stemmte sich die Mannschaft mit letzter Kraft gegen ein mögliches Unentschieden.

Deshalb stand am Freitag nur dosiertes Training auf dem Plan. Kulovits: "Jetzt geht es darum, zu regenerieren, gut zu essen und zu schlafen."

Rotieren lassen wollen "Kulo" und "Kleppo" (noch) nicht. "Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken", kündigte der Coach an. Immerhin haben die Sandhäuser wieder mehr Möglichkeiten. Die Verteidiger Nils Röseler und Alexander Rossipal sowie Spielmacher Besar Halimi sind am Freitag ins Training zurückgekehrt.

Eine Rückkehr an den Hardtwald feiert am Sonntag auch Hannovers Trainer Kenan Kocak, mit dem Kulovits als Kapitän und Kleppinger als Co-Trainer zusammengearbeitet haben. "Wir wissen, dass Kenan immer gut vorbereitet ist", warnt Kulovits davor, im Hochgefühl des jüngsten Sieges die nächste Aufgabe zu unterschätzen. "Es ist uns allen klar, dass die Leistung gegen den Hamburger SV keine Eintagsfliege bleiben darf."

So könnte Sandhausen spielen: Kapino – Nauber, Kister, Zhirov – Diekmeier, Zenga, Taffertshofer, Nartey – Biada – Behrens, Keita-Ruel.