Von Christoph Offner

Sandhausen. Der berühmt-berüchtigte Begriff vom "Sechs-Punkte-Spiel" macht in diesen Tagen am Hardtwald die Runde. Wenn der SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) die SG Dynamo Dresden empfängt, geht es um viel. Die Kurpfälzer (15./31 Punkte) können sich mit einem Sieg möglicherweise schon vorentscheidend von den Sachsen (16./28) absetzen. Verliert der SVS allerdings, zieht die SGD vorbei. Mehr Abstiegskampf, mehr Brisanz geht eigentlich gar nicht.

"Der Druck lastet auf allen, die unten dabei sind", sagte Alois Schwartz auf der Pressekonferenz am Freitag: "Wir wissen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel wird."

Am vergangenen Wochenende holten die Schwarz-Weißen einen unerwarteten Punkt beim SV Werder Bremen (1:1). "Beim Tabellenführer vor 26.000 Zuschauern etwas mitzunehmen ist natürlich gut. Es hat mich gefreut, wie leidenschaftlich die Mannschaft gegen den Ball gespielt und sich diesen Punkt erarbeitet hat", lobte Schwartz, ehe er anfügte: "Dass wir es mit Ball besser können, ist klar."

Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen und Tim Kister fällt auch Julius Biada aus, hinter Immanuel Höhn steht ein Fragezeichen (beide muskuläre Probleme).

Viel schwerer wiegt aber, dass Tom Trybull gelbgesperrt fehlt. Der 29-Jährige ist seit seinem Winter-Wechsel d e r Stabilisator im Sandhäuser Spiel. "Tom ist sehr wichtig für uns, es ist schade, dass er uns jetzt fehlt", seufzte Schwartz: "Aber wir haben Alternativen."

Hintergrund Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Dumic, Okoroji - Zenga - Soukou, Bachmann, Seufert, Berko - Testroet.

Schon beim letzten Kellerduell gegen den FC Hansa Rostock fehlte Trybull. Damals verlor der SVS unglücklich mit 0:1. Kann man aus dem Spiel gegen die "Kogge" aufgrund der ähnlichen Ausgangssituation Lehren für das Aufeinandertreffen mit Dresden ziehen, Herr Schwartz? "Gegen Hansa war es ein gutes, aber kein erfolgreiches Spiel. Deswegen machen wir gegen Dynamo vielleicht ein nicht so gutes, dafür aber erfolgreiches Spiel", schmunzelte der 55-Jährige.

Schlüssel gegen "eine spielstarke Mannschaft", sei aber in erster Linie die Defensive, so der Wahl-Mannheimer: "Wir haben die beste Abwehr der Rückrunde (neun Gegentreffer). Wir stehen gut, es ist schwer gegen uns ein Tor zu machen. Das wird logischerweise die Basis sein. Aber natürlich wollen wir gewinnen."

Obwohl Dynamo seit elf Spielen auf einen Sieg wartet (sechs Unentschieden, fünf Niederlagen), ist ein Formanstieg unter Neu-Trainer Guerino Capretti erkennbar. Schwartz prognostizierte deshalb "ein Spiel auf Augenhöhe", bei dem sich "viel im mittleren Drittel abspielen" wird. Und auch Pascal Testroet, der im Hinspiel das entscheidende Tor beim Sandhäuser 1:0-Sieg erzielte, erwartet gegen seinen Ex-Klub vor allem eines: "Kampf, Kampf, Kampf."

Auch auf den Rängen dürfte es heiß her gehen. 4900 Tickets sind laut Verein bislang verkauft, es ist anzunehmen, dass die Gäste ihr Kontingent von 1900 Eintrittskarten voll ausschöpfen werden.

Weil es aber auch für einen Sieg im "Sechs-Punkte-Spiel" nur drei Zähler gibt und der Klassenerhalt auch bei einem Erfolg noch nicht unter Dach und Fach ist, wollte Schwartz noch nichts zu den Planungen für die kommende Saison sagen. Die Verträge von Wulle, Biada, Kister, Kapitän Dennis Diekmeier, Maurice Deville und den Ersatztorhütern Felix Wiedwald und Benedikt Grawe laufen zum 30. Juni aus, ebenso die Leihen von Nils Seufert, Ahmed Kutucu und Alou Kuol. "Wir haben mit den Spielern gesprochen. Ich kann sagen, dass die Gespräche positiv waren – für beide Seiten. Aber wir können und wollen noch nichts verkünden. Der Fokus liegt jetzt auf dem Dynamo-Spiel."