Von Claus Weber

Sandhausen. Die Pressemitteilung des SV Sandhausen ging schon kurz nach elf am Donnerstagvormittag in den Redaktionen ein: Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits bleiben Trainer beim Fußball-Zweitligisten. Der SV Sandhausen hat rasch Nägel mit Köpfen gemacht. Warum auch warten, wenn die Weiterverpflichtung ohnehin folgerichtig und vernünftig ist. Als "logische Konsequenz" bezeichnete denn auch Jürgen Machmeier die Beförderung des Duos von der Interims- zur Dauerlösung. Der Vertrag gilt für die Saison 2021/22.

"Sie haben es sich nach der sportlichen Rettung absolut verdient, das Team weiter zu coachen und den personellen Umbruch umzusetzen", erklärte der Präsident, "beide kennen den SV Sandhausen nach vielen gemeinsamen Jahren in- und auswendig und identifizieren sich zu 100 Prozent mit dem SVS."

Der Ober-Ramstädter Gerhard Kleppinger (63), der 287 Spiele in der Ersten und 254 Partien in der Zweiten Bundesliga bestritt und 1988 mit der deutschen Olympia-Mannschaft Bronze in Seoul gewann, arbeitet seit November 2012 am Hardtwald. Er war Assistent unter den Trainern Boysen, Schwartz, Kocak, Koschinat und Schiele. Fast ebenso lang ist Stefan Kulovits (37) in Sandhausen. Der Wiener kam im Sommer 2013 in die Kurpfalz, trug viele Jahre die Kapitänsbinde, ehe er 2019 ins Trainerteam wechselte.

Kleppo und Kulo haben die Mannschaft am 15. Februar übernommen und trotz widriger Umstände am letzten Spieltag den Klassenverbleib erreicht. Sie meisterten eine 14-tägige Team-Quarantäne und ein sehr schweres Restprogramm. Vor allem aber gelang ihnen, woran ihre beiden Vorgänger Uwe Koschinat und Michael Schiele gescheitert waren. Sie schweißten eine verkehrt zusammengestellte Mannschaft, in der Neid und Eifersüchteleien herrschten, zu einer Einheit zusammen, brachten Hingabe und Leidenschaft ins Team zurück.

Koschinat war am 24. November freigestellt worden, nachdem die Mannschaft den als Saisonziel formulierten einstelligen Tabellenplatz aus den Augen zu verlieren schien. Doch unter Nachfolger Michael Schiele wurden die Ergebnisse nicht besser. Im Gegenteil. Am 15. Februar, nach nur 81 Tagen, musste auch der Schwabe gehen – und Kleppo und Kulo übernahmen die auf Platz 16 abgestürzte Mannschaft interimsweise. In den folgenden 13 Partien holten sie 16 Punkte, die gerade so zum Klassenverbleib reichten. Einer starken Heimbilanz – erstmals in der Sandhäuser Zweitliga-Geschichte wurden vier Heimpartien in Serie gewonnen – stand allerdings auch eine erschreckend schwache Auswärtsleistung gegenüber. Kein einziger Punkt mehr auf fremden Platz wurde geholt – wenn auch die Ergebnisse weitaus knapper ausfielen als unter Schiele.

"Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Beide haben in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet und den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und lobte: "Kleppo und Kulo sind ein eingespieltes Team. Beide ergänzen sich perfekt."

Während Kleppinger als ruhender Pol gilt, der seine große Erfahrung einbringt, ist Kulovits der Macher, der die Ansprachen hält und offenbar auch der heimliche Chef im Team. Bisher trat eher Kleppinger nach außen auf, doch direkt im Anschluss an die Saison, so teilte der SV Sandhausen mit, habe Kulovits die Trainer-Prüfung der Uefa A-Lizenz erfolgreich bestanden. "Ich bin sehr dankbar, dass uns der Verein in einer schwierigen sportlichen Situation das Vertrauen geschenkt hat", sagte Kulovits, "wir haben viel intensive Arbeit vor uns."

Damit hat er sogar noch untertrieben. Der SV Sandhausen steht vor einem gewaltigen Umbruch. Das Saisonziel soll erst bekannt gegeben werden, wenn der Spielerkader komplett ist. Es dürften in den nächsten Tagen sicher noch viele Pressemitteilungen verschickt werden.