Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Warum der eine oder andere Fußballfreund im Camp Nou in Barcelona besser aufgehoben sein mag als am Hardtwald in Sandhausen, weshalb es sich aber trotzdem lohnt beim Dorfverein zuzuschauen, verrät Trainer Alois Schwartz im Interview. Der Klub aus der kleinsten Zweitliga-Gemeinde gehört zu den besten Mannschaften der Rückrunde und geht im Sommer in seine elfte Zweitliga-Saison. Der 55-jährige Fußballlehrer aus Mannheim, der vor einer Woche seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum Juli 2024 verlängert hat, spricht auch über die Personalpolitik und die kommenden Ziele. In den Spielen an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn und im Finale am Sonntag in einer Woche (15.30 Uhr) daheim gegen Holstein Kiel können die Kurpfälzer, die derzeit Viertletzter sind, noch Plätze gut machen.

Alois Schwartz, Sie haben am achten Spieltag mit vier Punkten übernommen, nach der Hinrunde war der SVS mit 14 Zählern Vorletzter. Wie ist es Ihnen gelungen, den Klassenerhalt trotzdem frühzeitig zu sichern?

Wir haben die Zahl der Gegentore in der Rückrunde um mehr als die Hälfte reduziert: Von 36 auf 15. Die Defensive ist auch dank der Winter-Neuzugänge Tom Trybull und Dario Dumic stabiler geworden. Die Tugenden, die Sandhausen stark gemacht haben, sind zurückgekehrt: Kampfkraft, Behauptungswille und Mentalität.

Sie haben bereits in Ihrer ersten Amtszeit die damalige Schießbude (66 Gegentore) verriegelt. Abwehr kann Alois Schwartz wie kaum ein anderer.

Mal abgesehen davon, dass ich 2019 mit dem Karlsruher SC mit den zweitmeisten Toren in die Zweite Liga aufgestiegen bin, ist doch entscheidend: Du musst dich als Trainer immer an den Möglichkeiten orientieren. Wir können uns nicht mit Schalke, Bremen oder dem Hamburger SV messen. Wir müssen mit unseren Stärken dagegenhalten. Eine gute Abwehr ist die Basis. Damit holt man Punkte und Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist eine Voraussetzung, um mutig nach vorne zu spielen.

Der SV Sandhausen hat wenig Ballbesitz und spielt sehr effizient.

Wir spielen nicht wie Bayern München und der eine oder andere Fan ist sicher in Barcelona besser aufgehoben als am Hardtwald. Aber: Effizienz ist auch eine Fähigkeit. Um aus wenig viel zu machen, braucht es in entscheidenden Situationen Konzentration. Letztendlich ist die Tabelle die einzige Wahrheit, die zählt.

Gibt es trotzdem Optimierungsbedarf?

Wir schauen uns um, wollen uns gezielt und punktuell verstärken. Aber man sollte die Dinge immer realistisch einschätzen – und der Mannschaft ein riesiges Kompliment für die Rückrunde machen. Das ist nicht selbstverständlich. Das hätten uns nicht viele zugetraut.

Eine Fluktuation wie im letzten Sommer, als Sandhausen Transfer-Meister war, wird es demnach in diesem Jahr nicht geben?

Dazu besteht kein Anlass. Wir haben eine intakte Mannschaft, die Leistungsträger haben Verträge über die Saison hinaus. Spieler wie Chima Okoroji, Janik Bachmann, Erik Zenga oder Christian Kinsombi haben sich in den gut sieben Monaten, in denen ich da bin, erheblich weiter entwickelt.

Es wäre logisch, wenn das fünftbeste Rückrunden-Team in der nächsten Saison nicht gegen den Abstieg, sondern um den Aufstieg spielen würde.

In einer Liga, in der mit Düsseldorf und Hannover, wahrscheinlich Nürnberg, vielleicht auch Schalke, dem Hamburger SV und Bremen mehrere ehemalige deutsche Meister spielen, dazu Ex-Bundesligisten wie Darmstadt, St. Pauli und Karlsruhe, wäre dieser Anspruch vermessen. Das ist für uns schon ein bisschen wie David gegen Goliath. Die Ziele müssen zu uns passen. Wir streben eine sorgenfreie Saison an. Das wird wieder eine Herausforderung – aber die nehmen wir an.

Der SV Sandhausen kommt nicht nur aus dem kleinsten Zweitliga-Standort. Er hat auch die wenigsten Zuschauer. Bei einem Stammpublikum von höchstens 5 000 sind einige Spiele Auswärtsspiele. Ist das ein Grund, weshalb die Heimbilanz schwächer als die Auswärtsbilanz ist?

Wie profitieren nicht von der Wucht der Fans wie beispielsweise die Aufsteiger Rostock und Dresden, von den Großen wie Schalke und dem Hamburger SV ganz zu schweigen. Man darf nicht vergessen, Sandhausen ist ein kleiner Ort. Umso beachtlicher ist die Leistung, die ganz gewiss mehr Zuspruch verdient hätte. Doch um uns herum ist viel Konkurrenz: Sowohl im Fußball, beispielsweise mit Hoffenheim, Waldhof oder dem KSC, als auch im Eishockey mit den Adlern und beim Handball mit den Rhein-Neckar Löwen. Ich kann nur ein Versprechen abgeben: Wer an den Hardtwald kommt, erlebt ehrlichen Fußball und eine Mannschaft, die alles aus sich herausholt.

Vor zwei Jahren wurde erstmals ein ehrgeizigeres Ziel verkündet: Einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Stattdessen brauchte es Riesenglück, um mit nur 34 Punkten drin zu bleiben.

So war es. Zudem hat ein einstelliger Tabellenplatz wenig Aussagekraft. Die Liga ist total ausgeglichen. Da entscheiden Kleinigkeiten, die winziger sind als der Schmutz unterm Fingernagel. Wir sind Viertletzter, aber vom neunten Platz trennen uns gerade vier Punkte.