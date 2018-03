Richtig voll werden die Hallen in den beiden Ortsteilen, wenn das Ortsderby TVG gegen SGL ansteht: Am 17. Februar ist es wieder so weit. Foto: Kreutzer

Von Matthias Kehl

Hirschberg. Gerade mal zwei Kilometer trennen die Heinrich-Beck-Halle, Heimspielstätte der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), und die Sachsenhalle, in der die Handballer des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen ihre Heimspiele austragen. Während die SGL nach der Winterpause Hoffnungen hegt, Spitzenreiter TV Großwallstadt den Staffel-Sieg in der Ostgruppe der Dritten Liga noch streitig machen zu können, geht es für den TVG primär darum, den Klassenerhalt zu sichern. Gemeinsam haben die beiden Handballklubs aus Hirschberg neben allem sportlichen Ehrgeiz aber vor allem eines: Sie kämpfen um die Gunst der Zuschauer, die die Teams bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützen.

Uli Roth, Urgestein der SGL, kennt die Schwierigkeiten der Zuschauer-Rekrutierung: "Wir leben in einem sportlichen Ballungszentrum. Natürlich liegt es für den Zuschauer da nahe, die Spiele des regionalen Spitzenvereins zu schauen. Und das sind im Handball unbestritten die Rhein-Neckar Löwen." Im Schatten des derzeitigen Bundesliga-Primus hätten es die SGL und der TVG schwer, als Drittligaklubs mitzuhalten. Darüber hinaus konkurriere man mit zahlreichen kulturellen Angeboten in der Region, so Roth: "Die Leute wissen teilweise nicht, wo sie zuerst hingehen sollen."

Durchschnittlich 500 bis 600 Zuschauer kommen zu den Heimauftritten der Leutershausener. "So wie wir spielen, müsste die Halle öfter voll sein. Ganz glücklich sind wir damit nicht", sagt der ehemalige Nationalspieler. Marc Nagel, Cheftrainer der SGL, honoriert die Loyalität der Leuterhausener Fangemeinde: "Wir wissen es zu schätzen, dass die treue Basis uns bei Heim- und sogar bei Auswärtspartien unterstützt", gibt aber dennoch zu: "Natürlich ist die große Konkurrenz auch durch andere Sportarten, allen voran König Fußball mit Klubs wie Hoffenheim und Sandhausen groß."

Uli Roth sieht einen Ansatz in regionaler Kooperation: "Wenn man den Handball hier an der Bergstraße in Zukunft attraktiver gestalten möchte, muss man zusammenarbeiten." Seit dieser Saison läuft eine Kooperation mit dem TV Germania Großsachsen. Dauerkartenbesitzer der SGL dürfen kostenfrei die Heimspiele der TV Germania besuchen, umgekehrt genauso. Da die Hirschberger Handballklubs abwechselnd ihre Heimspiele austragen, komme man den hiesigen Fans damit entgegen.

"Natürlich haben wir als Vereine da immer den kurzen Draht", sagt Fritz Mayer, Manager der Handball-Abteilung von Großsachsen. "Wir haben dieselben Sorgen und halten da zusammen", bekräftigt der 73-Jährige. Durchschnittlich 450 Zuschauer kommen zu den Heimspielen des TV Germania, circa 600 zu den Top-Spielen. "Grundsätzlich ist das für uns in Ordnung. In der dritten Liga zu spielen ist für den Verein schließlich nach wie vor ein Erfolg", sagt Mayer, der seit 1978 die Verantwortung für die Handball-Abteilung der Großsachsener trägt.

Mayer nennt ein weiteres Problem: "Durch die Zusammensetzung der Ost-Staffel fallen zahlreiche Derbys gegen Nußloch, Schwetzingen und Co weg, die allesamt der Süd-Staffel zugeordnet wurden. Das macht sich natürlich im Zuschauerschnitt bemerkbar." Besonders bei den Gegnern, die meist von weither anreisen, kämen daher immer weniger Zuschauer in die Sachsenhalle, so Mayer. Unterstützung erfahre der TVG aus anderen Sportabteilungen des eigenen Vereins, deren Fans den Handballspielen beiwohnen.

Diesen Weg beherzigt auch die SG Leutershausen: Um sich neue Fan-Gruppen zu erschließen, unterhält die SGL seit Mitte vergangener Saison eine Partnerschaft mit den Footballern der Weinheimer Longhorns. Unter dem Motto "Stronger together" wird mit gemeinsamen Aktionen auf beide Sportarten aufmerksam gemacht. Mark Wetzel, sportlicher Leiter der Leutershausener, gibt die Marschrichtung vor, die die Bergstraßenklubs dabei bestreiten wollen: "Man hat in den vergangenen Jahren gemerkt, dass man regional Kräfte bündeln muss für eine erfolgreichere Zukunft."

Richtig voll wird die Halle in der Regel beim großen Ortsderby SGL gegen TVG. Das nächste steht am Samstag, 17. Februar, in der Sachsenhalle an.