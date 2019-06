Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Manchmal erreichen Ralf Kuhn Mails, die ihn amüsieren. Angreifer aus Armenien mit hunderten von Toren werden dem Vorsitzenden des FC Sandhausen angeboten oder zwei Meter große Abwehrchefs aus Kasachstan. Kuhn schreibt dann höflich zurück, dass offenbar eine Verwechslung vorliegen würde. Er sei nicht Chef des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, sondern würde einen Verein aus der Kreisklasse führen.

Ein Verein, der es auch ohne internationale Hilfe geschafft hat. Der FC 1986 Sandhausen stand bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Kreisklasse C West fest. In der kommenden Saison werden die Sandhäuser wieder in der B-Klasse spielen.

"Zu 90 Prozent kommen unsere Jungs aus dem Ort", ist Kuhn stolz. Das Vereinslied "Wir sind von hier" passt. Allerdings, Parallelen zur großen Fußballwelt sind nicht ganz von der Hand zu weisen.

Zum Beispiel Lucas Winkler. 21 Jahre jung, mit 21 Toren in 18 Spielen der beste Torschütze. "Lucas ist schwer auszurechnen", bedauert Kuhn die Gegenspieler, "er hat eine unorthodoxe Spielweise." Also einer wie Thomas Müller, der ehemalige Nationalspieler und Bayern-Star. Wenn Winkler Müller ist, dann ist Mayer Lewandowski. Der 28-jährige Angreifer, der demnächst sein zehnjähriges Jubiläum beim FC feiern kann, ist Runde für Runde immer für 20 Tore gut. So auch in dieser Saison.

Obwohl im besten Fußballer-Alter gehört Mayer zu den älteren Spielern beim Meister. Dominik Waleczko ist der einzige, der bereits seinen 30. Geburtstag feiern konnte. Der Abwehrchef ist gleichzeitig Sportlicher Leiter. Waleczko ist nicht der einzige, der eine Doppelfunktion hat. Lucas Winkler, Patrick Weinkötz und Tobias Koob, Sohn des viel gelobten Jugendleiters Wolfgang Koob, machen sich nebenher auch als Jugendtrainer verdient.

Der Nachwuchs ist der ganze Stolz des FC Sandhausen. 300 der knapp 400 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Für alle Altersklassen gibt es Mannschaften. Die starke Jugendarbeit hat sich bereits ausgezahlt. Tillmann Hagedorn, Steven Eberhard, Tobias Koob, Tim Grausam, Lukas Biebl und Julius Breiter, alle aus dem eigenen Talentschuppen, bewähren sich in der ersten Mannschaft. "Wir setzen volle Pulle auf unsere Jugend", sagt Kuhn, selbst Vater dreier Kinder.

Auch eine Mädchen-Mannschaft gibt es. Sie wird von Sabrina Hoffmann und Pia Sailer gemanagt. Pia ist die Freundin von Yannic Treiber, dem Trainer der ersten Mannschaft. "Yannic lebt Fußball", sagt Kuhn über den Meistermacher, "er brennt."

Sonntagmorgen beim Frühstück diskutieren Pia und Yannic schon mal die Taktik für den Nachmittag. Das neue System, ein 4-1-4-1, habe mit zum Erfolg beigetragen, glaubt der erst 26-jährige Coach.

Nicht hinderlich war sicher, dass nach dem Abstieg aus der B-Klasse vor einem Jahr die Mannschaft zusammen blieb. Entscheidend war der 2:1-Sieg im vorletzten Spiel bei der SG Tairnbach. Durch die 1:3-Niederlage gegen die FG Rohrbach (Treiber: "Da war die Spannung raus") schrumpfte der Vorsprung zwar auf einen Punkt, doch es gibt keine Zweifel, dass der FC 1986 Sandhausen ein verdienter Titelträger ist. Nur die Freien Turner Kirchheim II übertrafen mit einem Treffer mehr die 110 Tore des Aufsteigers, mit 28 Gegentoren ist die beste Abwehr in Sandhausen daheim.

Frank Wolf überreichte die Meisterschale. "Sandhausen hat eine starke Saison gespielt", lobt der Staffelleiter. "Treiber ist überzeugt davon, seine Mannschaft in der B-Klasse etablieren zu können. "Wir wollen diesmal länger als drei Jahre drin bleiben", fordert der Trainer. Wenn alle Stricke reißen, gibt es ja noch das Postfach des Vorsitzenden.