Heidelberg. (momo) Das war nichts für schwache Nerven: Nach einer 18-Punkte-Führung und dem vermeintlich sicheren Sieg vor Augen kam der Sportclub Neuenheim in der Rugby-Bundesliga beim Heidelberger RK noch gehörig ins Schwitzen, holte am Ende aber verdient den Fünf-Punkte-Sieg. Der TSV Handschuhsheim machte in Luxemburg beim 66:0 kurzen Prozess mit den Großherzögen. Auch die RG Heidelberg war mit 35:19 beim TV Pforzheim erfolgreich.

Der Ruderklub startete gut und überzeugte mit viel Ballbesitz. Punkte gewannen die "Zebras" aber nicht, stattdessen gingen die "Gäste" durch einen Kick des flinken Verbinders Mondli Nkosi in Führung. Trotz teils doppelter Überzahl belohnte sich der HRK erst kurz vor der Halbzeitpause, als Yassin Ayachi zum Versuch ablegte und Steffen Liebig erhöhte.

Der SCN kam perfekt aus der Pause: Dem Versuch direkt mit dem Wiederbeginn durch André Viviers ließen die "Königsblauen" drei weitere durch Nikolas Rinklin, Luca Hoffmann und abermals Viviers folgen. Dabei zeigte der SCN seine ganze Offensivkraft in sehenswerten Ballstafetten und schien beim Stande von 7:25 gewonnen zu haben. Doch angeführt vom starken Sean Armstrong als Verbinder kam der Ruderklub zurück und war nach Versuchen von Felix Lammers und Sascha Fraser auf vier Zähler heran. Trotz erneuter Unterzahl fingen sich die Neuenheimer und retteten den Sieg durch beherzte Verteidigung ins Ziel. Für den Aufsteiger kann der Blick bald von "Klassenerhalt" zu neuen Zielen gerichtet werden, während der HRK dringend einen Sieg benötigt.

Einen Galaauftritt feierte der TSV Handschuhsheim in Luxemburg. Die Heidelberger hatten sich angesichts der zahlreichen Wechsel, welche das neue Trainergespann Mark Kuhlmann und Christopher Weselek vor allem in der Hintermannschaft vornehmen musste, Chancen ausgerechnet. Aber der TSV stellte die Verhältnisse innerhalb von 20 Minuten humorlos klar: Zweimal Jacobus Otto, der Debütant Philipp Frauenfeld und Marcus Bender legten zum Versuch und Offensivbonuspunkt ab, Luxemburg waren vor allem am Gedränge und immer, wenn der TSV mehrere Phasen spielte, heillos überfordert.

Auch die Halbzeitansprache, in der Otto Konzentration und Cleverness forderte, verfehlte ihre Wirkung nicht: Denn der TSV spielte weiter präzise das System durch und ließ auch nach den Einwechslungen der Bankspieler nicht nach, im Gegenteil: Routiniert angeführt von Mathias Pipa, erkämpften sich die "Löwen" nach der Pause nochmals 35 Punkte. Benny Oluoch wusste mit einer 100-Prozent-Kickquote ebenso zu gefallen wie davor Mark Fairhurst und Kevin Heising, die ebenso wie Frauenfeld ihren Einstand für den TSV gaben.

Durch zwei kurzfristige Umstellungen zum Improvisieren gezwungen, zeigte die RGH in Pforzheim dennoch eine dominante Vorstellung. "Wir haben mannschaftlich geschlossen agiert und durch die guten Standardsituationen gute Angriffsbälle gehabt. Das System und die Trainingseinheiten wurden perfekt umgesetzt. Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung", zeigte sich Tim Kasten zufrieden. Auch wenn die Pforzheimer durch Einzelaktionen zeitweise gefährlich wurden, kam der 35:19-Sieg nie ernsthaft in Gefahr.

Das Leben selbst zu schwer gemacht hatte sich der Heidelberger TV in München. Gegen athletische MRFC-Akteure gelangen weder die Gassen noch die Gedrängen in akzeptabler Form, viele Möglichkeiten blieben den "Turnern" dadurch nicht. Nach dem 15:28 muss sich der HTV eher am Mittelfeld als an der Tabellenspitze orientieren.

Die Heidelberger Frauenteams gewannen jeweils klar und ohne Probleme. Vizemeister SC Neuenheim siegte mit 35:7 in St. Pauli, während der HRK beim 82:0 über die SG Rhein-Main ganz groß auftrumpfte.