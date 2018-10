Platz und Vereinsheim des SC Neuenheim 02 im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Heidelberg. (momo) Während die Rudergesellschaft Heidelberg in der Rugby-Bundesliga nach ihrem Sieg über Verfolger Frankfurt für das Halbfinale planen kann, sind die Tage der Erstliga-Zugehörigkeit des Sportclub Neuenheim gezählt. Nach der Niederlage beim Vorletzten RK Heusenstamm fehlen acht Punkte zum Relegationsplatz. Der TSV Handschuhsheim rehabilitierte sich für die zuletzt durchwachsenen Leistungen und jagte die Neckarsulmer mit einer ganz starken Leistung und einem 55:19-Erfolg aus dem "Lionspark".

In der wegweisenden Partie um den zweiten Playoff-Platz hinter dem Heidelberger Ruderklub lieferten sich die RGH und der SC Frankfurt 1880 einen abwechslungsreichen Schlagabtausch, an dessen Ende die RGH als knapper Sieger stand. Nachdem Frankfurt durch hartes Spiel den "Orange Hearts" gehörig zugesetzt hatte, fingen sich die Heidelberger und spielten ihre Geschwindigkeit aus. Doch angetrieben vom Ex-Neuenheimer Wynston Cameron-Dow, kamen die Frankfurter nochmals auf. Bis acht Minuten vor Schluss sah es aus, als müsste die RGH um den zweiten Platz zittern, dann aber zahlte sich die ganze Routine der Finsterer-Fünfzehn aus. Sie holte sich den Heimsieg durch zwei Straftritte von Fabian Heimpel.

Der SCN hat nach der 19:26-Niederlage beim RK Heusenstamm keine Chance auf den Klassenverbleib mehr. Die Neuenheimer waren auch im Sportzentrum Martinsee die schwächere Mannschaft und mussten vier Versuche der Südhessen hinnehmen, von denen Pascal Schuster drei von ganz außen erhöhte.

Der SCN begann dominant und kam durch Leo Becker nach zehn Minuten zum Führungsversuch. Allerdings zog sich der Schlussmann beim Hechtsprung ins Malfeld einen Beinbruch zu. Der zweite SCN-Versuch nach starkem Durchbruch Clemens von Grumbkows und Sebastian Robls 40-m-Sololauf weckte beim 12:7 (28.) nochmals Hoffnung, doch in der zweiten Halbzeit beherrschten die fitteren und auch schlaueren "Füchse" Spiel und Gegner und gewannen verdient. Erst in den Schlussminuten spielte der SCN wieder fehlerfreier und konsequent, der Strafversuch zum 26:19-Endstand drückt das in Zahlen aus.

Durch einen Blitzstart zog der TSV Handschuhsheim der Neckarsulmer SU früh den Zahn. Schon nach 20 Minuten hatten die vor Spielfreude sprühenden "Löwen" den Bonuspunkt für vier Versuche sicher, ließen dann aber die Zügel etwas schleifen, was die NSU direkt ausnutzte. Mit den Einwechselungen von Felix Bayer und Marcus Bender holte sich der TSV aber die Spielkontrolle zurück. Bender legte noch drei Versuche.