Heidelberg. (nb) 2,13 Meter groß und 120 Kilogramm schwer - Björn Schoo ist der längste und kräftigste der Neckar-Riesen des USC Heidelberg. Am vergangenen Sonntag war aber auch er machtlos. Zum dritten Mal in Folge musste der Schwarzwälder zuschauen, wie sich seine Mannschaftskameraden in der 2. Basketball-Bundesliga an die Arbeit machten. Die Patellasehne im linken Knie zwickte noch, die Ärzte rieten von einem Einsatz gegen den Tabellenletzten Leitershofen ab. Ob das, was Schoo von der Bank aus beobachten musste, allerdings zur Genesung beigetragen hat, ist fraglich. Der USC enttäuschte auf ganzer Linie und unterlag dem Underdog mit 82:88. "Wir wissen alle, dass das ein ganz schlechtes Spiel von uns war", erklärt Schoo.

Der 30-Jährige ist der älteste und erfahrenste Spieler im Team und vertritt die Mannschaftsinteressen gegenüber dem Management. Auch in der Spielanalyse nimmt er kein Blatt vor den Mund: "Wir haben den Gegner einfach nicht ernst genommen", lautet seine einfache wie alarmierende Erklärung. Vor allem in der Verteidigung und in der Reboundarbeit haperte es schon in der Woche zuvor in Weißenfels, besonders aber am Sonntag beim nie erwarteten Heimdebakel.

44 Abpraller angelte sich Heidelberg, das bei den Rebounds die Liga anführt, 46-mal landete der Ball in den Händen des Gegners, der vor der Partie auch in dieser Statistik die "Rote Laterne" innehatte. "Das wird meine Hauptaufgabe sein", erklärt Schoo, der am Samstag beim Auswärtsspiel in Essen (19.30 Uhr) in die Rotation zurückkehren wird: "Rebounden, verteidigen und unter den Körben präsent sein - das ist meine Rolle im Team und das war in den letzten Spielen schwer zu kompensieren."

Die Rückkehr des Centers kommt zur rechten Zeit. Durch die jüngste Niederlage ist der USC unter Zugzwang geraten. Im engen ProA-Mittelfeld ist man mittlerweile auf Platz acht abgerutscht. Ausrutscher werden in dieser Saison sofort bestraft. Auch darum hatten die USC-Verantwortlichen nach einer durchwachsenen Hinrunde zum Jahreswechsel den Kader auf die gemeinsamen Ziele eingeschworen. Konstantere Leistungen wollte man sehen - und fühlte sich nach den ersten drei Spielen in diesem Jahr auf einem guten Weg. "Daran müssen wir wieder anknüpfen. Wir dürfen jetzt nicht zu viele Rückschlüsse aus dieser einen Niederlage ziehen und alles, was wir uns in den Wochen zuvor erarbeitet haben, über Bord werfen", sagt Schoo.

Gegen die Baskets aus Essen wird die Aufgabe ungleich schwerer, als noch beim sicheren 98:75-Erfolg im Hinspiel. Seither hat sich der Tabellenzwölfte nicht nur mit Kevin Wysocki verstärkt sondern erst in dieser Woche auch noch mit Sascha Kesselring vom Ligakonkurrenten Düsseldorf und dem bosnischen Nationalspieler Diego Kapelan. Schoo: "Der Sieg von letzter Woche fehlt uns. Den wollen wir unbedingt schon am Samstag in Essen wieder reinholen."

Pro A Herren, Samstag, 19.30 Uhr: ETB Wohnbau Baskets Essen - USC Heidelberg.