Von Wolfgang Brück

Sandhausen. In Aachen, so war zu hören, habe es in der letzten Runde Verständigungs-Probleme gegeben. Der Verein heißt zwar Alemannia, doch eine holländisch-belgische Fraktion habe den Ton angegeben. Der Traditionsklub aus dem Grenzgebiet stieg aus der 2. Bundesliga ab. Davon profitiert der SV Sandhausen. Kim Falkenberg und Timo Achenbach wechselten an den Hardtwald. Die beiden Abwehrspieler sind zwei von acht Neuzugängen, die eine Gemeinsamkeit verbindet: Sie haben einen deutschen Pass.

"Bei uns in der Kabine wird deutsch gesprochen", sagt Präsident Jürgen Machmeier mit Nachdruck, "das war schon in der Meistersaison ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses." Gern hätten die Sandhäuser auch die badische Fraktion gestärkt. Doch Bundesligist Borussia Mönchengladbach wollte die ehemaligen Karlsruher Lukas Rupp und Matthias Zimmermann, mit denen sich Trainer Gerd Dais und Geschäftsführer Otmar Schork ernsthaft beschäftigten, nicht hergeben. Der Mannheimer Marco Terrazzino wechselte vom KSC nach Freiburg und für den gescheiterten Transfer von Pascal Groß macht Machmeier auch dessen Berater verantwortlich. "Er hat uns aufgefordert, für Groß ein Angebot abzugeben. Er würde dann die Angebote vergleichen und sich für das höchstdotierte entscheiden. Das ist Menschenhandel, das machen wir nicht mit", zürnt der Präsident. Groß unterschrieb inzwischen beim Zweitliga-Rivalen Ingolstadt.

Machmeier ist überzeugt, dass der Kader - ein Stürmer fehlt noch - konkurrenzfähig ist. Zwei Termine sollte man sich schon jetzt vormerken. Am Samstag, 23. Juni, wird in der ARD-Sportschau (ab 18 Uhr) die erste DFB-Pokalhauptrunde ausgelost und drei Tage später wird der Rahmen-Terminkalender der 2. Liga bekannt gegeben.

Der (vorläufige) Kader des SV Sandhausen: Tor: Daniel Ischdonat (35), Michael Langer (27/FSV Frankfurt), Philipp Kühn (19), Michael Hiegl (19/eigene Jugend); Abwehr: Marcel Busch (30), Julian Schauerte (24), Kim Falkenberg (24/Alemannia Aachen), Fabio Morena (31/FC St. Pauli), Ole Kittner (24), Marco Pischorn (26), Daniel Schulz (26), Sören Halfar (25), Timo Achenbach (29/Alemannia Aachen); Mittelfeld: Jan Fießer (25), Kristjan Glibo (30), Nico Klotz (25), Tim Danneberg (26), David Ulm (27), Alexander Riemann (20/VfB Stuttgart II), David Blacha (21), Simon Tüting (25/Chemnitzer FC), Marcel Kandziora (22); Angriff: Frank Löning (30), Regis Dorn (32), Aykut Öztürk (24), Nicky Adler (27/Wacker Burghausen).

Abgänge: Danny Blum (an den KSC ausgeliehen), Roberto Pinto, Julian Böttger, Peter Prokop, Dominik Rohracker, (alle Ziel unbekannt), Yannick Imbs (Vertragsauflösung schon im Januar), Michael Schick ( Burghausen), Jan Andre Sievers (Viktoria Köln), Adriano Grimaldi (zurück zu Fortuna Düsseldorf).

Die Vorbereitung: Noch bis heute Medizin-Check im Olympiastützpunkt Heidelberg; von morgen bis Sonntag Teambuilding im Kleinwalsertal; Dienstag, 12. Juni: Krafttraining; Mittwoch, 13. Juni, 15.30 Uhr: Öffentliches Mannschaftstraining im Walter-Reinhard-Stadion; Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr: Testspiel beim FC Badenia St. Ilgen; Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr: Testspiel gegen Auswahl Dielheim in Balzfeld; Samstag, 30. Juni, um 17 Uhr; Gegen TSV Dürrenbüchig in Bretten; Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr: Bei der SpVgg Hainstadt; Samstag, 7. Juli, um 16 Uhr: Gegen Viktoria Aschaffenburg in Richelbach; Samstag, 14. Juli, um 17 Uhr: Gegen den VfB Stuttgart II, Ort wird noch festgelegt; von Montag, 16. Juli bis Freitag, 20. Juli Trainingslager in der Sportschule Grünberg. Weitere Vorbereitungsspiele werden noch festgelegt.