Von Achim Wittich

Heidelberg. Björn Schoo hat schwierige Wochen hinter sich. Der 2,13 m-Center des USC Heidelberg konnte in dieser Saison noch nicht an alte Glanzleistungen anknüpfen. Doch als Schoo gestern Abend in der 13. Minute des Spiels gegen den Nürnberger BC von Trainer Uwe Sauer erstmals eine Verschnaufpause auf der Bank verordnet bekam, brandete viel Applaus auf im Olympiastützpunkt. Allein elf Punkte hatte Heidelbergs Riese bis dahin erzielt und sich damit den Frust von der Seele geschossen. Den Kollegen erging es jedoch schlechter. Nach dem erschütternden 67:88 beim Vorletzten in Karlsruhe konnte der USC auch diesmal nicht in die Erfolgsspur zurückkehren. Am Ende gab es mit der 65:75 (40:39)-Niederlage gegen die Franken die vierte Pleite in Serie - bitter!

Zwar konnte sich neben Schoo auch der zuletzt ebenfalls kriselnde Aufbauspieler Charless Burgess im ersten Viertel mit sieben Zählern in die Trefferliste eintragen, aber gerade gegen Ende der ersten zehn Minuten hakte es plötzlich beim USC. Die Gäste lagen auf einmal - ohne viel eigenes Zutun - mit zwei Punkten (24:22) vorne. Trotzdem blieb Sauer seiner Linie treu und schickte zum Auftakt von Abschnitt zwei vier deutsche Korbjäger aufs Parkett - Respekt!

Kurze Zeit später standen sogar fünf deutsche Cracks auf dem Feld. Einen Bruch gab es dennoch nicht, aber die Partie war keineswegs so berauschend, wie die USC-Auftritte gegen Paderborn und Kirchheim. Immerhin: Obwohl Nürnbergs Jaivon Harris mit einem lässigen Dreier in der Schluss-Sekunde des zweiten Viertels traf, ging es mit einem Pünktchen Vorsprung für den USC (40:39) in die Kabinen.

"Björn Schoo spielt befreit auf, woran das liegt, kann ich nicht sagen", rätselte Center-Legende Didi Keller, der im großen RNZ-Interview vom Samstag klare Worte über den Zustand des deutschen Basketball gesprochen hatte. Ob's mit daran lag, dass Jerrell Williams wegen seiner Gehirnerschütterung zum Zuschauen verurteilt war?

Schnell geriet der USC anschließend mit 42:50 (23.) in Rückstand. Sauer nahm die Auszeit, doch die Würfe fielen nicht mehr. Keiner, aber auch keiner der USCler traf noch, Komareks Airball war symbolisch. Da half es nichts, dass Schoo mit letztem Einsatz über die Bande flog und Paul Zipser sich toll durchtankte (49:50/27.). Einige strittige Schiedsrichter-Entscheidungen gegen den USC taten zwar weh, waren aber nicht mehr entscheidend.

"Wir haben viele Sachen viel besser gemacht, als in den letzten Spielen", analysierte Sauer und fand, "dass kein Grund besteht, den Kopf tiefer zu hängen." Doch es herrschte Totenstille unter den 800 Zuschauern. Zudem ist man nicht mehr unter den besten acht Teams, die in die Playoffs einziehen, platziert. Björn Schoo, der 18 Punkte markierte und neun Rebounds pflückte, ist auf dem Weg der Besserung. Der USC aber kränkelt bedenklich.

Stenogramm: 6:0 (2.), 11:6 (5.), 22:24 (1. Viertel), 26:26 (15.), 32:32 (18.), 40:39 (Halbzeit), 42:50 (23.), 52:50 (28.), 55:53 (3. Viertel); 59:65 (35.), 61:66 (38.), 65:75 (Endstand).

Heidelberg: Schoo 18, Burgess 15 (1 Dreier), Watts 8, K. Barth 6, Komarek 6 (1), Heindel 6, Zipser 4, Sargent 2, Von Fintel.

Nürnberg: Harris 20 (1), De Michael 17, Reile 9 (1), S. Barth 9, Okoye 8, Chavis 6, Adler 4, Ides 2, Turan, Schröder.