Heidelberg. (CPB) In der deutschen Rugby-Meisterschaft der Frauen werden am heutigen Samstag die beiden Halbfinalspiele ausgetragen. Um 15 Uhr ist der Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub auf seinem Sportplatz am Harbigweg Gastgeber des SC Germania List aus dem Norden Hannovers. Das HRK-Team hat die Bundesliga Süd souverän beherrscht und mit sieben Siegen und sechs offensiven Bonuspunkten aus sieben Spielen mit einem Punktekonto von 546:17 den ersten Tabellenplatz belegt. List war mit 54:65 Punkten Zweiter im Norden und reist als krasser Außenseiter nach Heidelberg-Kirchheim.

Der Sportclub Neuenheim spielt beim FC St. Pauli, seinem alten Rivalen im Kampf um die deutschen Meisterschaften der Jahre 1995 bis 2008. Die Hamburgerinnen wurden mit 118:15 Spielpunkten Meister der Bundesliga Nord, während der SCN im Süden den zweiten Platz belegt und nur die beiden Spiele gegen den HRK verloren hat. SCN-Trainer Peter Schatz hat seine junge Mannschaft behutsam aufgebaut und sieht dem Halbfinale zuversichtlich entgegen. Er weiß jedoch, dass St. Pauli eine erfahrene und gefährliche Mannschaft aufbieten wird.