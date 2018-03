Von Wolfgang Brück

Zuzenhausen. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Mahnt die Bibel in Psalm 3. Die Profi-Fußballer von 1899 Hoffenheim halten sich daran, verzichten in diesem Jahr auf den Luxus des Hyatt Regency im spanischen La Manga und trotzen dem heimischen Schmuddelwetter.

Trainer Holger Stanislawski(42) trägt stattdessen die Sonne im Herzen, sagt: "Wir haben zu Hause alles und sparen mit dem Verzicht auf ein Trainingslager viel Geld." Rund 150.000 Euro kostet die Reise in den Süden. Der Bundesligist gibt aber nicht nur kein Geld aus, er holt sogar noch Geld rein. Bei den Hallenturnieren morgen (ab 18 Uhr in der SAP Arena) in Mannheim und am Freitag (ab 17.45 Uhr in der Fraport Arena) in Frankfurt werden rund 50.000 Euro eingespielt. Damit kann Hoffenheim fast schon die Ablöse für Neuzugang Stefan Thesker (20) aus Enschede begleichen.

Die neue Sparsamkeit bestimmt auch die Personalpolitik. Die Vertrags-Verlängerung mit Dominik Kaiser (23) bis 2014 ist ein Signal. "Um dem Financial Fairplay gerecht zu werden, müssen wir künftig noch mehr auf junge Spieler und eigenes Personal setzen", sagt Ernst Tanner (45). Der Manager eignet sich wie kein zweiter dazu, die Hoffenheimer Philosophie mit Leben zu füllen. Bei 1860 München erwarb er sich den Ruf als einer der besten Talentspäher in Deutschland.

Kaisers Aufstieg bezeichnet Tanner als "märchenhaft". Kein gieriger Berater hatte beim Wechsel vom Oberligisten Gmünd in den Kraichgau die Finger im Spiel. Dr. Steffen Kaiser rief damals in Hoffenheim an und fragte, ob der kleine Bruder nicht mal vorbeischauen könne. Dominik wolle in Heidelberg ein Studium beginnen. Zwei Jahre später machte der Mittelfeldspieler, der in der Jugend Absagen erhielt, weil er mit seinen 1,71 Metern nicht groß genug war, gegen den Deutschen Meister Borussia Dortmund sein erstes Bundesliga-Spiel, sieben sind es bis heute. "Dominik ist vielseitig, ungeheuer lernwillig und er hat einen guten Charakter", lobt Tanner.

Damit bietet er sich als Vorbild geradezu an. "Dominik ist ein Ansporn für jeden Nachwuchsfußballer, wie weit man es mit Fleiß bringen kann", sagt Mäzen Dietmar Hopp (71).

Die neuen Kaiser sind schon auf dem Weg. Beim Trainingsauftakt am Montag begrüßte Holger Stanislawski Tobias Strobl (21), Kevin Conrad (21) und Joseph-Claude Gyau (19) aus der Regionalliga-Mannschaft. "Sie haben sich durch gute Leistungen empfohlen", erklärt der Cheftrainer. Strobl, ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, wurde bei 60 München verkannt, US-Boy Gyau ist ein pfeilschneller Angreifer und Innenverteidiger Conrad hat sich nach langer Verletzungspause mit bewundernswertem Mut wieder herangekämpft.

Natürlich blicken die Hoffenheimer auch über die Grenzen der Region hinaus. So ist Abwehrspieler André Hoffmann (18) vom Zweitligisten MSV Duisburg, laut Tanner, ein "interessanter Mann". Dagegen ist der in Freiburg ausgemusterte Felix Bastians (23) kein Thema. Am Mittwoch ist um 10 und 15 Uhr öffentliches Training in Zuzenhausen.