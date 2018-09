Von Joachim Klaehn

Mannheim. An der Tabellenkonstellation änderte sich nichts. Berlin bleibt Erster, Mannheim Zweiter - trotz eines 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) der Adler gegen die dezimierten Eisbären. Die Blau-Weiß-Roten konnten am Sonntag Abend in der mit 13.600 Zuschauern zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauften SAP Arena punktemäßig aufschließen. Und zwei Drittel lang vermochten die Hausherren die stimmungsvolle Kulisse zu begeistern und auch zu unterhalten.

"Gegen Berlin hat man immer alle Hände voll zu tun", sagte Adler-Trainer Harold Kreis, der seinem Team Respekt zollte. Der Meister motiviert nun mal ganz besonders, und zuletzt drei Niederlagen in Serie sorgten ebenfalls für einen Extrakick. Nun ist der erste Dreier 2012 unter Dach und Fach.

Was für ein Bilderbuchstart der Mannheimer: Nach einem Steilpass von Chris Lee auf Yannic Seidenberg passte der gebürtige Schwarzwälder diagonal zurück auf den heransprinteten Niko Dimitrakos, der entschlossen zum 1:0 (2.) vollendete. Es war zugleich der allererste Schuss auf das Gehäuse von Rob Zepp, der drei Minuten später bei einem Handgelenkschuss von Lee nach vorne abprallen ließ, was Yanick Lehoux eiskalt mit dem 2:0 (5.) bestrafte. Diese Führung vermittelte Sicherheit, zumal zuvor ein Treffer von Eisbär Jimmy Sharrow wegen Torraumabseits zurecht von Schiedsrichter Daniel Piechaczek die Anerkennung versagt geblieben war.

Trotz des Rückstandes suchten die flinken Berliner den offenen Schlagabtausch und kreierten Chancen. Beruhigend vor allem, dass die erste Unterzahl - Nikolai Goc saß in der "Kühlbox" nach einem Gerangel mit Florian Busch - schadlos überstanden wurde.

Die Hauptstädter ließen freilich nicht locker. Als Darin Oliver (26.) den Anschluss herstellte - leider leisteten die beiden Adler-Verteidiger Belle und Sifers keine adäquate Störarbeit - musste man bangen. Doch das prompte 3:1 (27.) nach einem Supersolo von Lehoux, nur 51 Sekunden später, wirkte befreiend.

Und es sollte noch besser kommen. Matthias Plachta eroberte sich die Scheibe, lief allein auf Zepp zu und wurde von Legende Felski gefällt. Penalty. Den Strafschuss verwandelte der mit 21 Jahren zweitjüngste Adler supercool und rotzfrech - er tunnelte Zepp (4:1/32.). Der "Friedrichspark" in der SAP Arena hüpfte, sang und feierte.

Leider verliefen drei Überzahlsituationen zu wenig druckvoll und effizient, was sich wiederum rächen sollte. Eine kleine Unachtsamkeit, fehlende Zuordnung in der Defensive, einen Tick zu viel Passivität bei Lehoux - und der Puck zappelte nach einem Drehschuss des letztjährigen DEL-Toptorschützen Barry Tallackson (43.) hinter Freddy Brathwaite im Netz. Berlin blieb weiter am Drücker und setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte. Eisbären-Trainer Don Jackson nahm Zepp 2:07 Minuten vor dem Ende aus dem Tor. Nach einem Kuddelmuddel stand Ken Magowan (59.) am Slot und schob zum Endstand von 5:2 ein.

28 Sekunden vor der Sirene entluden sich die Emotionen in einem zuvor fairen Match. Felski checkte Seidenberg fies im Halsbereich, Belle rächte den Teamkollegen im Stile eines Faustkämpfers. Ein derber Ausklang eines Spitzenspiels.

Umgekehrt ist die Reihenfolge in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL). Die Jungadler gewannen am Wochenende 4:0 und 8:2 gegen den EV Füssen und liegen somit mit neun Punkten Abstand vorne. Hier heißt es Erster Mannheim, Zweiter Berlin. So soll's nach Möglichkeit am Saisonende in der DEL sein.

Adler Mannheim - Eisbären Berlin 5:2 (2:0, 2:1, 1:1): Tore: 1:0 Dimitrakos (2.), 2:0 Lehoux (5.), 2:1 Oliver (26.), 3:1 Lehoux (27.), 4:1 Plachta (32./Penalty), 4:2 Tallackson (43.), 5:2 Magowan (59.); Zuschauer: 13.600 (ausverkauft); Schiedsrichter: Piechaczek (Finning); Strafminuten: Mannheim 7 plus Spieldauer Belle/Berlin 13 plus Matchstrafe Felski.