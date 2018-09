Mannheim. (awi) Zwei Spieltage vor Ende der langatmigen Vorrunde (52 Spiele) vermelden die Adler Mannheim einen "Neuzugang". Fast genau einen Monat vor seinem 35. Geburtstag kehrt Craig MacDonald am Donnerstag Abend um 19.30 Uhr gegen die Hannover Scorpions wieder aufs Eis zurück. Am 18. Dezember des vergangenen Jahres hatte sich der Leistungsträger in Wolfsburg einen Kreuzbandriss zugezogen, der anschließend konservativ behandelt wurde. Des einen Freud, des anderen Leid: Während MacDonald gemeinsam mit Mike Glumac und Marcus Kink in einer Sturmreihe wirbeln wird, bleibt Niko Dimitrakos nun außen vor. "Natürlich ist keiner glücklich, wenn er nicht spielt", sagt Adler-Trainer Harold Kreis. Er ist in der glücklichen Situation, "in Vollbesetzung" (Kreis) die entscheidenden Wochen des Spieljahres bestreiten zu können und hat daher die Qual der Wahl.

Doch bevor auch einige Cracks der Blau-Weiß-Roten, wie während der K.o.-Spiele üblich, ihre Bärte sprießen lassen, wartet zum Abschluss am Sonntag die Aufgabe in Straubing (14.30 Uhr) auf die Adler. Und obwohl bereits der vierte Tabellenplatz und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale gesichert ist, soll das anberaumte Trainingslager in Garmisch ab Mitte nächster Woche möglichst mit zwei Siegen im Gepäck angegangen werden.

Das würde Kapitän Marcus Kink und Co. sogar noch alle Optionen offenhalten, in der Tabelle weiter nach vorne zu rutschen. Doch Vorsicht: Die Skorpione - seit geraumer Zeit Tabellenletzter - haben ihre letzten drei Begegnungen gewonnen. "Sie haben viel Stolz und werden entschlossen spielen", warnt Kreis. Craig MacDonald aber will sich sein Comeback bestimmt nicht durch eine Niederlage vermiesen lassen...

DEL, Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler - Hannover Scorpions; Sonntag, 14.30 Uhr: Straubing Tigers - Adler.