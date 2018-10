Heidelberg. (gst) Einen gelungenen Saisonstart feierten die Junioren-Fechter der Heidelberger Vereine beim ersten Ranglisten-Turnier im hohen Norden: Jonas Gudera vom Fechtverein Heidelberg und Max Heise von der TSG Rohrbach marschierten quasi im Gleichschritt siegreich durch sechs Runden ins Finale der besten acht. Dort unterlag Gudera zwar dem späteren Sieger Fabio Murru aus Bonn knapp nach Zeitablauf, konnte sich mit Platz sechs jedoch den dritten Platz der Rangliste erkämpfen und zur Freude von Trainer Martin Heidenreich die Teilnahme an den kommenden Weltcups sichern.

Der Sieg im Achtelfinale über den C-Kader-Fechter Birkenmaier aus Reutlingen war hierfür entscheidend, nachdem die Gegner zuvor absolut chancenlos gegen die feine Technik des Heidelbergers waren. Für Max Heise bedeuteten besonders die sensationellen Siege über die Mitfavoriten Dean Müller und Luis Bongard aus Leverkusen den Durchbruch, um erstmals die Finalrunde bei einem solch hochrangigen Turnier zu erreichen.

"Gegen den späteren Bronze-Gewinner Lotter aus Waldkirch war dann einfach die Luft raus", sagte Rasmus Jacubowski. Der TSG-Betreuer hatte bereits am Tag zuvor mit seinen taktischen Tipps Erfolg, als Melissa Yetkin im Damenwettbewerb durch zwei souverän überstandenen Runden ein Freilos erkämpfen konnte. Anschließend hatten Spierzak (Leverkusen) und Gödde (Bonn) beim knappen 14:15 das Nachsehen, erst gegen die spätere Siegerin Lea Meyer aus Heidenheim kam das Aus. Doch durch den unerwarteten 11. Platz dürfte sich das TSG-Talent ebenso wie Max Heise bereits mit dem ersten Turnier den D 4-Kader gesichert haben, obwohl beide dem jüngsten Junioren-Jahrgang angehören.

Am Samstag kommt es bei der TSG Rohrbach zu einem Jubiläum: Zum zehnten mal kämpfen in den IGH-Sporthallen die Fechterinnen und Punkte für die WM-Qualifikation während die stärksten deutschen Degenfechter morgen erst zum zweiten mal in Heidelberg zu Gast sind. "Nach der DM ist unser Turnier das größte Event im Kalender des DFB", sagte Abteilungsleiter Michael Mahler, über 260 Meldungen aus 15 Nationen dürfen durchaus als Kompliment für die bislang reibungslose Organisation in der Vergangenheit angesehen werden. "Als Zentrum für Nachwuchs-Leistungssport des DFB übernehmen wir gerne die Verantwortung für solch ein fechterisches Großereignis. Wir wollen Fechten in Heidelberg noch stärker als Spitzensportart etablieren", nennt Sportwart Robert Schmier den Hauptgrund, die Doppel-Ausrichtung zu stemmen.

Bei den Herren gelten die Mitglieder des National-Teams Marco Brinkmann und Lukas Bellmann (beide Leverkusen), die Heidenheimer Stefan Rein und Niklas Multerer sowie Richard Schmidt als Favoriten. Doch erfahrene Recken wie Toni Kneist, Fabian Herzberg, Rico Braun oder Falk Spautz lauern auf ihre Chance, sich ins Team zu fechten. Ob die in Heidelberg trainierenden Asse wie Robert Schmier, Peter Bitsch, Julian Kulozik, Florian Maunz oder Waheed Shafiq es schaffen, bis ins Achtelfinale oder noch weiter vorzustoßen, bleibt abzuwarten.

Bei den Damen gehören neben den bisherigen Siegerinnen Ricarda Multerer und Beate Christmann vor allem Nadine Stahlberg und Alexandra Ehler zu den Top-Favoriten. Welche Rolle einige jüngere Talente spielen werden, ist schwer vorauszusagen.

Jeweils ab 9 Uhr laufen die Vorkämpfe in den Sporthallen der IGH (Baden-Badener Straße 14). Aufgrund der hohen Starterzahlen werden die Final-Gefechte der Herren am Sonntag erst gegen 16 Uhr erwartet. Der Eintritt ist frei.