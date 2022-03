Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Joel Birlehm ist Kaffeeliebhaber. So hat sich der neue Torwart der Rhein-Neckar Löwen (und Wahl-Heidelberger) in dieser doch sehr sonnigen Woche mit seiner Verlobten und seiner kleinen Tochter für eines der vielen Cafés in der Sofienstraße entschieden – eines mit einem Hirschgeweih im Logo.

"Wir waren schon viel Kaffeetrinken", sagte Birlehm zur RNZ: "Und wir schlendern gern durch die Altstadt – das ist wirklich superschön."

Wenn ein Sportler direkt nach einem Pflichtspiel vor der Mannschaftskabine steht und für solche Gespräche zu haben ist, muss in den Stunden davor viel gut gelaufen sein.

Kurzum: Für Keeper Birlehm und die Löwen lief am Donnerstag beim 31:22-Sieg bei HBW Balingen-Weilstetten fast alles nach Plan. Nach drei Bundesliga-Siegen in Serie geht’s nun mit ordentlich Rückenwind ins Heimspiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) gegen die Füchse Berlin.

Gerade für Torhüter sehr erfreulich: Gegen Balingen gab’s nur 22 Gegentore. "Irgendwann hab’ ich mal auf die Uhr geschaut", sagte Birlehm und meinte damit die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als die Löwen sieben Minuten keinen Treffer kassierten und es in dieser Phase schafften, das Spiel zu entscheiden.

Birlehm kam im Winter, nachdem Andreas Palicka den Verein kurzfristig verlassen hatte, aus Leipzig zu den Löwen. Der Nationalspieler war mit 13 Paraden ein starker Rückhalt und freute sich über eine Quote von 46 Prozent gehaltener Bälle. Sein bestes Löwen-Spiel? "Ja", meinte Birlehm: "Wir spielen eine sehr aggressive Abwehr, haben immer Kontakt. Das macht mir den Job viel einfacher." Das stimmt – zur Wahrheit gehört aber, dass der 24-Jährige auch oft spektakulär rettete, als die Löwen-Defensive bereits ausgespielt war.

"Hier in Balingen ist es immer eklig", sagte der Keeper. Er kann ein Lied davon singen, schließlich war es für ihn der erste Sieg überhaupt in dieser Halle. Ob mit Minden, Lübbecke oder Leipzig, nie hatte es geklappt. Birlehm: "Und ich war schon ein paar mal hier." Trainer Ljubomir Vranjes lobte ihn: "Das war richtig gut. Joel ist in Form – wirklich schön."

Ebenfalls schön: Weil das Spiel früh entschieden war, durfte sich Birlehm auf der Bank ausruhen und Mikael Appelgren ins Tor zurückkehren. Zunächst bekam er von Ex-Teamkollege Vladan Lipovina zwei Siebenmeter um die Ohren geschossen, dann feierte "Apfel" in den letzten zehn Minuten noch seine Rückkehr im regulären Spiel – mit zwei spektakulären Gegenstoß-Paraden.

Kumpel Andy Schmid umarmte den Keeper und gratulierte noch auf dem Feld. Es waren die ersten zwei gehaltenen Würfe nach zwei Jahren Verletzungspause. "Das ist sehr emotional. Ich war sehr aufgeregt und vielleicht sogar zu heiß", sagte Appelgren und strahlte: "Gefühlt ist es wie das erste Mal Bundesliga spielen. Ich bin wie ein neugeborener Handballer."

Sollten Birlehm und Appelgren (im Zusammenspiel mit der Abwehr) auch am Sonntag gegen die Füchse nur 22 Gegentore kassieren, stehen die Chancen für den vierten Bundesliga-Sieg in Folge nicht schlecht. "Die Füchse spielen eine sehr gute Runde, da gehen wir nicht als Favorit ins Spiel", sagte Birlehm: "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann schauen, ob was drin ist."

Ach ja: Für den spielfreien Samstag ist Sonne satt angesagt. Und gute Cafés gibt’s in Heidelberg einige.