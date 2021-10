Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Juri Knorr war der Letzte, der in die Kabine kam. Er spielte gut, deshalb wollte das Fernsehen mit ihm sprechen.

Knorr war der Letzte, der in den Mannschaftsbus stieg. Er begeisterte mit seiner Spielweise, deshalb wurde er von vielen Kids (in und vor der Arena) nach Selfies gefragt.

Knorr war aber auch der Letzte (und nur das ist entscheidend), der sich über den Punkt beim 25:25-Unentschieden der Rhein-Neckar Löwen beim Bergischen HC freuen konnte. Dass sein Team fünf Minuten vor dem Ende noch mit drei Toren geführt hatte und deshalb zwingend als Sieger vom Feld hätte gehen müssen, wusste der Nationalspieler.

Knorr war verärgert.

Und er sprach das deutlich an. "Wir schenken es am Ende her", sagte der 21-Jährige zur RNZ: "Wir spielen zu sehr auf Sicherheit, wollen den Ball verstecken, Zeit von der Uhr nehmen und bringen uns selbst in eine schlechte Situation. Das war der Fehler."

So kam’s, dass das Punktekonto der Löwen in der Handball-Bundesliga weiter eine negative Bilanz aufweist (5:7). Ebenfalls schlecht: Es schleichen sich immer mehr personelle Ausfälle ein. Hinter Stammtorwart Andreas Palicka (Innenband) steht weiter ein großes Fragezeichen. Trainer Klaus Gärtner meinte: "Wir wissen es nicht. Er kann auch länger ausfallen." Nun muss man zudem wahrscheinlich erst mal auf Lukas Nilsson (Meniskus) verzichten. Gärtner: "Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s gleich gar nicht. Dann geht’s auch personell los."

Weil Nilsson fehlte, durfte Knorr bei den Löwen erstmals von Beginn in der Bundesliga spielen. "Ich will es nicht weg reden, natürlich tat mir das Spiel gut", sagte Knorr. Er habe sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken über die Situation gemacht. Schließlich machte er zum Saison-Auftakt in Hannover direkt ein sehr starkes Spiel, danach folgten einige Auftritte, bei denen er "nur" von der Bank kam – mit mehr Schatten als Licht. Knorr: "Meine Situation war nicht so, wie ich sie von mir erwarte. Ich habe nicht immer so selbstbewusst gespielt, wie ich es von mir erwarte. Vielleicht war das ja jetzt ein guter Schritt."

Knorr stand die meiste Zeit gemeinsam mit (dem angeschlagenen) Andy Schmid auf dem Parkett. Knorr erzielte selbst sieben Tore und schuf, wie es sich für einen guten Mittelmann gehört, Räume für die Nebenleute. Aufgefallen ist das auch seinem Trainer. Gärtner lobte: "Juri hat viele Sachen richtig gemacht. Für so einen jungen Kerl war das sehr gut."

Samstag wieder Leipzig

Während in Düsseldorf viel über die linke Löwen-Seite lief, fiel die rechte mal wieder ab. Albin Lagergren und Niclas Kirkelokke blieben im Rückraum ohne Treffer, auch Außen Patrick Groetzki machte kein gutes Spiel. Gärtner: "Wir warten immer, dass der Knoten platzt. Die Trainingsleistungen sind deutlich besser als das, was im Spiel passiert."

Ob der Knoten also am nächsten Samstag platzt? In der SAP Arena kommt es am Wochenende zum Wiedersehen mit dem SC DHfK Leipzig. Gegen die Jungs aus dem Osten gab’s bekanntlich noch letzte Woche den Befreiungsschlag im Pokal.

Nach wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspielen in Serie treten Gärtner und Co. nun wieder daheim an. Vorfreude? Gärtner lacht: "Ja, endlich mal nicht im Bus sitzen."