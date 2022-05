Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Jannik Kohlbacher hat Rücken. Damit ist der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen nicht alleine. Laut Robert-Koch-Institut (2021) geben 61,3 Prozent aller Deutschen an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt zu haben.

Manchmal zwickt’s oben, manchmal unten, manchmal seitlich – wenn es blöd läuft, sogar überall gleichzeitig.

Kreisbrecher Kohlbacher ist eigentlich kein Kind von Traurigkeit. Weil die Schmerzen aber zunahmen, verpasste der aus Birkenau stammende Nationalspieler zuletzt die Auswärts-Tour mit den beiden (sehr erfolgreichen) Spielen in Leipzig und Lübbecke.

Im Heimspiel gegen den Bergischen HC feierte er nun nach zehn Minuten sein Comeback – und führte die Rhein-Neckar Löwen mit seiner unvergleichlichen Wucht und neun Treffern zum 24:22-Sieg.

Danach wollten wir wissen: Was macht der Rücken? "Das war natürlich anstrengend", meinte Kohlbacher: "Aber bisher geht’s ganz gut."

Und was genau ist die Diagnose? "Ganz genau weiß man es nicht, wir haben alles abgecheckt", sagte der 26-Jährige und sprach damit allen, die sich schon mal auf die Suche nach der Ursache ihrer Rückenprobleme gemacht haben, aus der Seele. Kohlbacher: "Es ist wohl eine Entzündung. Die musste man mit einer Pause und einer Spritze auskurieren. Das wird sich wohl noch etwas ziehen. Aber wenn das so wie heute ist, sollte es kein Problem sein."

Im Duell mit den Bergischen Löwen (und dem künftigen Trainer Sebastian Hinze) gab’s für Kohlbacher nur einmal einen heftigen Schmerz zu verkraften – und zwar nicht am Rücken. Im zweiten Abschnitt schaffte es sein Nationalmannschaftskollege Lukas Stutzke unter Zeitspieldruck nicht, den Ball am Löwen-Block vorbeizuwerfen und traf stattdessen mit voller Wucht Kohlbachers Gesicht.

"Kohli" schaute zwar kurz böse, nahm dann aber direkt die Entschuldigung an, schüttelte sich kurz – und spielte weiter. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag einmal mehr bewiesen, dass sie wieder für emotionalen Handball stehen wollen. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist das als Verdienst von Trainer Ljubomir Vranjes einzuordnen.

"Die letzten Spiele waren echt Energieleistungen", so Kohlbacher: "Gerade mit Kampf, Einsatz, Wille. Die grundlegenden Dinge, die man braucht, haben wir wieder gezeigt."

Aufs Tableau haben die Verantwortlichen der Löwen lange nicht gerne geschaut. Auch (noch) jetzt zeigt die Bundesliga-Tabelle nicht das, was man sich bei den Badenern wünscht.

Aber die Tendenz ist positiv. Mit 30:30-Punkten stehen die Löwen auf Rang acht, Leipzig (7./30:28) und Wetzlar (6./31:27) rangieren knapp davor. Spannend ist: Sollte der SC Magdeburg die EHF European League gewinnen, könnte vielleicht schon der sechste Platz in der Abschlusstabelle für die Euro-League-Qualifikation reichen – das internationale Geschäft ist also gar nicht mehr so weit entfernt.

"Wir können mit einem Auge nach oben schauen und dann gucken wir, was noch geht", sagte Kohlbacher.

Klar ist aber auch: Die Löwen sind zwar gut drauf, sie spielen aber noch gegen vier starke Teams. Beim TBV Lemgo (Donnerstag 19.05 Uhr/Sky), in Göppingen, daheim gegen Kiel und abschließend beim (wahrscheinlich) künftigen Meister Magdeburg. Nirgends ist ein Sieg sicher.

Doch daran wollte Kohlbacher am Sonntag noch nicht denken. Er vertraut auf den stetigen Prozess von Spiel zu Spiel. Und von Tag zu Tag. Genau wie bei elendigen Rückenschmerzen.