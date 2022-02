Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Ob Ljubomir Vranjes gerne Poker spielt? Der neue Trainer der Rhein-Neckar Löwen erfüllt zumindest alle Voraussetzungen, um ein guter Spieler zu sein.

Doch zunächst: Im Pokal-Viertelfinale gegen den großen THW Kiel ist der Schwede (wie im Wettbewerb so üblich) All-in gegangen und hat dabei zwar das Spiel mit 24:26 (13:12) verloren, dafür aber sehr viele Sympathien und Erkenntnisse gewonnen.

Die Löwen haben also keine Chance mehr, den Triumph von 2018 zu wiederholen – die Zebras haben sich am Sonntagabend verdient im ausverkauften Heidelberger SNP Dome für die Endrunde in Hamburg qualifiziert. Bei den Badenern hingen die Köpfe – aber nur kurz. Sie sind zwar draußen, haben aber ein ganz anderes Gesicht gezeigt als noch im vergangenen Jahr. Ein besseres.

"Ich bin mit meinen Spielern zufrieden, wie sie das, was wir trainiert haben, in so kurzer Zeit umgesetzt haben", sagte Pokerface Vranjes: "Ich habe Kampf, Energie und Wille gesehen. Das war mein größtes Ziel."

Was für die Sensation fehlte, war Coolness in den entscheidenden Situationen. Vranjes meinte zurecht: "Kiel hat im zweiten Abschnitt das Spiel kontrolliert. Da sind wir noch nicht – aber wir sind auf einem guten Weg."

In den engen Schlussminuten spielten die Norddeutschen ihre ganze Erfahrung aus. Erst traf Domagoj Duvnjak zur 25:23-Auswärtsführung (58.), Löwe Mait Patrail im Gegenzug vom Mittelkreis nur die Latte, dann verkürzte Andy Schmid 30 Sekunden vor Ende per Siebenmeter, mit der Sirene sorgte schließlich Europameister Niclas Ekberg für die Entscheidung.

"Um zu gewinnen, hätten wir cleverer spielen müssen und hätten in den wichtigen Momenten mehr Paraden gebraucht", sagte Vranjes: "Aber die Mannschaft steht zusammen – das ist mir wichtig."

Der Coach spricht gerne so, dass sein Gegenüber nachdenken muss. So hatte sich der Schwede in Sachen Personalfragen noch am Freitag überhaupt nicht in die Karten schauen lassen. Sein Blatt legte er mit Anpfiff offen.

Winter-Neuzugang Joel Birlehm (7 Paraden/23 Prozent Gehalte Bälle) durfte zwischen den Pfosten beginnen, Uwe Gensheimer stand sogar über die gesamten 60 Minuten (angekündigt waren maximal 15) auf dem Parkett.

Und weiter: Auf der Mitte legten weder Andy Schmid noch Juri Knorr los – Routinier Mait Patrail sollte im Rückraum gemeinsam mit Niclas Kirkelokke und Lukas Nilsson die Fäden ziehen, zudem durfte Ymir Örn Gislason wie in der isländischen Nationalmannschaft nicht nur hinten im Innenblock ackern, sondern auch vorne (sonst ein sehr seltener Anblick) für Gefahr sorgen.

Vranjes hat das lästige Angriff-Abwehr-Wechselspiel beendet.

Was passierte? Das Spiel wurde schneller. Für Ur-Löwe Patrick Groetzki (4:1/6. Minute und 15:13/35.) und Kumpel Gensheimer (9:8/21.) ging’s nach Ballgewinn im Eiltempo die Seitenlinie entlang. Die Kieler waren überrascht.

Im Gespräch mit den lokalen Medienvertretern schmunzelte Vranjes. "Der Plan ist ganz gut aufgegangen", sagte er: "Ich hätte das gerne noch länger ohne Wechsel durchgezogen. Klar ist aber auch, dass sich die Jungs daran gewöhnen müssen."

Keine Angst, natürlich wechselte im Nachgang auch Vranjes. Nur eben deutlich weniger als Vorgänger Klaus Gärtner. Die bisher gekannten zwei (bis drei) permanenten Rotationen wurden völlig ad acta gelegt. Juri Knorr und Philipp Ahouansou spielten gar nicht.

Knorr habe nur eine Trainingseinheit absolviert, Ahouansou sei keine Option gewesen – aber auch nicht angeschlagen.

Und zum Premieren-Auftritt von Lukas Nilsson als Mittelmann sagte Vranjes trocken: "Er braucht Zeit."

Doch wer hat schon Zeit? Am Donnerstag geht’s in der Bundesliga bei den Füchsen Berlin weiter. Sportchef Stefan Kretzschmar hat sich den Pokal-Kracher ganz persönlich in Heidelberg angesehen – als neutraler TV-Experte.

Ob "Kretzsche" nun vor den "neuen" Löwen gewarnt ist?

Löwen: Nilsson 4, Kirkelokke 1, Patrail 1, Schmid 3/1, Groetzki 3, Gensheimer 6/1, Kohlbacher 4, Gislason 1.

Kiel: Wiencek 3, Weinhold 2, Ekberg 6/2, Landin 3, Sagosen 6, Duvnjak 4, Bilyk 2.

Strafminuten: Gislason 4, Kirkelokke 2 - Sagosen 2, Horak 2, Wiencek 2.

Stenogramm: 4:1 (5.), 5.3 (10.), 6:6 (15.), 7:7 (20.), 10:10 (25.), 13:12 (Halbzeit), 15:14 (35.), 15:17 (40.), 17:19 (45.), 20:22 (50.), 21:23 (55.), 24:26 (Ende).

Zuschauer: 2500 (ausverkauft).