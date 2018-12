Walldorf. (rodi/bz/miwi) Mit dem Südwestderby SV Waldhof gegen Wormatia Worms wird heute um 19.30 Uhr der achte Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest eröffnet. Und dies sicher vor einer ansprechenden Kulisse, denn bis zur Wochenmitte waren schon über 2000 Karten abgesetzt. "Worms ist ein besonderes Spiel. Da ist immer ordentlich Feuer und Pfeffer drin", sagt Trainer Gerd Dais, der ein hartes Stück Arbeit auf sein Team zukommen sieht.

Die Bilanz beider Vereine im Carl-Benz-Stadion spricht mal nicht für die Blauschwarzen. Den letzten Heimsieg errang Waldhof im Mai 2013, damals mit 2:0. Mit welchem Personal der Coach die Statistik verbessern will, ist noch nicht ganz klar, denn in dieser Woche meldeten sich gleich vier Spieler grippekrank. "Bei Gianluca Korte wird es bis Freitag nicht reichen, er hatte am Mittwoch noch über 39 Grad Fieber", rechnet er bei seinem Mittelfeldspieler ebenso wenig mit einem Einsatz wie bei Kevin Nennhuber. Der baumlange Verteidiger erlitt beim Punktspiel in Frankfurt eine leichte Gehirnerschütterung und wird auf ärztliches Anraten nicht auflaufen.

Mit Morris Nag, Giuseppe Burgio und Steffen Straub hat der Gegner aus Rheinhessen gleich drei ehemalige Blauschwarze in seinen Reihen. "Die Ex-Waldhofspieler sind sicher hochmotiviert, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf unserer Mannschaft. Wir wollen ein ordentliches Spiel abliefern und dürfen uns auf keine Scharmützel einlassen", gibt Dais seinem Team mit auf den Weg.

Morgen betreten die Fußballer des FC-Astoria Walldorf Regionalliga-Neuland beim TSV Eintracht Stadtallendorf (14 Uhr). "Die treten als gutes Kollektiv auf und verfügen in der Offensive über kleine wuselige Spieler, die uns ins in Eins-gegen-Eins-Situationen Probleme bereiten können", sagt FCA-Trainer Matthias Born. Der hessische Aufsteiger hat bis dato zwölf Zähler und damit einen mehr als Walldorf gesammelt. Vor allem der 3:2-Erfolg zuletzt in Worms hat Eindruck bei Born hinterlassen, "schließlich haben wir dort verloren." Noch heißt es Zittern, was die muskulären Probleme bei Tabe Nyenty und Pascal Pellowski anbelangen. Das Stamm-Innenverteidiger-Duo konnte diese Woche nicht voll mittrainieren. "Wenn es bei einem oder beiden nicht reichen sollte, müssen wir eben umstellen", vertraut der Trainer seinem breiten Kader.

Seit vier Spielen wartet die TSG Hoffenheim II bereits auf einen Sieg. Die schlechten Resultate haben nicht dazu geführt, dass das Selbstvertrauen bei den Spielern von Marco Wildersinn gestiegen ist. Um nicht noch mehr in den Abwärtsstrudel zu geraten, ist deshalb am Sonntag (14 Uhr) das Ergebnis entscheidend. Gegen den Aufsteiger Germania Völklingen sollen drei Punkte her. "Wir müssen uns das Selbstvertrauen selbst wieder erarbeiten", fordert Wildersinn.