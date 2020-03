Von Hubert Waldenberger

Neckargerach. Auch wenn der Song der Rockband Rodgau Monotones "Erbarmen - zu spät, die Hesse komme" schon 1968 in den Charts notiert gewesen wäre, hätte in Neckargerach niemand dieses Lied geträllert, als damals ein junger Hesse namens Helmut Fromm der Liebe wegen ins badische Neckartal zog. Der junge Mann aus dem hessischen Kailbach, der bei der dortigen Ittertal-Spielvereinigung (ISV) Fußball spielte, hatte allerdings zuvor schon Kontakt zu den Badenern, denn er trug das Jugendtrikot des VfB Eberbach.

Zwar absolvierte Helmut Fromm, seit 2007 Vorsitzender des Fußballkreises Mosbach, bislang noch keinen Marathonlauf, gleichwohl verfolgte er beharrlich seinen Weg und legte lange Strecken zurück. Fast 40 Jahre arbeitete der Großhandelskaufmann bei einem Schweizer Nahrungsmittelkonzern als Verkaufsleiter für Süddeutschland.

Kurz nach seinem Einstieg bei den Schweizern begann auch sein Engagement beim Sportverein Neckargerach, bei dem er als Funktionär in diversen Ämtern 19 Jahre von der Fußball-Oberliga bis in die Mosbacher Kreisliga Auf- und Abstiege erlebte. Weil das häufige Neckarhochwasser am Holz der letztlich irreparablen "SV-Vereins-Baracke" genagt hatte, war ein hochwassersicheres Domizil in Massivbauweise vonnöten, das unter Fromms Regie als Vereinsvorsitzender entstand. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des SVN vor neun Jahren steht als Würdigung der Gesamtleistung des beim Neckartalverein vielfältig engagiert gewesenen Mannes.

Doch nicht nur in den Sportverein seines Wohnorts brachte sich der Fußballfan ein, vielmehr ist er auch kommunalpolitisch am Ball und sitzt seit 21 Jahren im Neckargeracher Rathaus am Gemeinderatstisch. Insgesamt legt sich Fromm seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich ins Zeug, wobei der Einsatz für den Fußballsport – an Jahren gemessen - dominiert. Staffelleiter der Kreisklasse A, Ehrenamtsbeauftragter des DFB und stellvertretender Fußballkreisvorsitzender lauten die Stationen des 71-Jährigen auf dem Weg zum Vorsitzenden des Fußballkreises Mosbach. Der Badische Fußballverband sowie der Deutsche Fußball-Bund würdigten diesen Einsatz mit Auszeichnungen: BFV-Ehrenadeln in Bronze, Silber und Gold sowie Ehrennadel des DFB.

"Ich bin mit dem Fußballsport verwachsen, war immer mit Herzblut bei der Sache", bekundet Helmut Fromm. Dass er in der Sitzung des Mosbacher Fußballkreistags im April nicht mehr als Kreischef kandidieren wird, hängt mit der Satzung des BFV zusammen. Die Vorsitzenden der Fußballkreise sind kraft Amtes Mitglied im Verbandsvorstand, doch ist der Eintritt in den Verbandsvorstand nach Vollendung des 70. Lebensjahres nicht möglich.

Zwar nicht jahrelang und auch nicht für die Dauer der in der Verbandssatzung fixierten vier Jahre, jedoch drei Jahre als Kreisvorsitzender hätte Fromm sich vorstellen können. "Aber das ist nur Theorie, im April ist Schluss", sagt der Langzeitfunktionär. Schluss mit dem offiziellen Amt. Wenn jedoch das Telefon läutet und ein Anrufer aus dem Fußballkreisvorstand die Meinung oder die Hintergrundmitarbeit des dann Ex-Kreisvorsitzenden wünscht, wird der Noch-Kreisvorsitzende mit ziemlicher Sicherheit nicht die kalte Schulter zeigen.

Nicht ertragen, sondern mitgetragen wurde Helmut Fromms Fußball-Engagement von seiner Familie, insbesondere von seiner Frau. "Ohne das Verständnis meiner Frau wäre die zeitfordernde Arbeit nicht möglich gewesen", weiß er, weil nicht nur die administrativen Aufgaben zeitintensiv waren, sondern überdies sonntags stets der Besuch irgendeiner Fußballpartie im Kreis auf dem Programm stand. Fromm erwähnt jedoch auch die ins Private reichenden positiven Aspekte des Engagements: "In diesen Jahren sind Freundschaften entstanden."

Aufs Fußballorganisatorische bezogen bilanziert der demnächst aus dem Amt Scheidende ebenfalls überwiegend Erfreuliches. Zum Beispiel den hohen Zuschauerzuspruch bei Relegationsspielen und Pokalendspielen. Zwischen Faktenorientiertheit und ein bisschen Wehmut schwankend ist es Helmut Fromm wichtig zu betonen: "Im Kreisvorstand haben wir ein prima Team, das als Dienstleister für die Vereine harmonisch zusammengearbeitet hat."