Dortmund. (nb) David Raum war schon in der Kabine, als er bereits zwei Anrufe in Abwesenheit auf seinem Handy bemerkte, die ihm verdächtig vorkamen. "Ich bin dann noch mal raus und habe zurückgerufen", erzählte Hoffenheims Neuzugang von seinem vielleicht schönsten Telefonat. Am anderen Ende der Leitung war Bundestrainer Hansi Flick. "Man hat das immer nur in Erzählungen gehört. Wenn man dann selbst dran ist, dann ist man einfach begeistert und saugt das auf", strahlte Hoffenheims Neuzugang am Freitagabend, als er von seiner Nominierung in Flicks ersten Nationalmannschaftskader berichtete.

Der frischgebackene U 21-Europameister, den die TSG ablösefrei von Aufsteiger Greuther Fürth verpflichten konnte, steht also im Aufgebot für die kommenden drei Länderspiele in Lichtenstein, gegen Armenien und bei den Isländern. Unmittelbar nach der frohen Botschaft hatte er die noch gar nicht greifen können. "Er kam zu mir ins Büro und ich dachte, er wollte mir davon berichten", verriet sein Trainer Sebastian Hoeneß. Stattdessen habe Raum aber nur über das Vormittagstraining sprechen wollen, so Hoeneß. Er wolle sich nun mal ständig verbessern, grinste Raum. Auch als Nationalspieler: "Für mich ist das im Moment noch surreal", so der Linksfuß. nb