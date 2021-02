Heidelberg. (PW) Die Ringer hoffen auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie und planen einen Neustart. Nach derzeitigem Stand soll die Bundesliga des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) mit 26 Vereinen in drei Gruppen ebenso am 4. September wieder mit den Kämpfen beginnen wie die Regionalliga Baden-Württemberg und die drei Ligen des Nordbadischen Ringer-Verbandes (NBRV).

In der Südgruppe der Bundesliga sind mit der RKG Reilingen/Hockenheim und dem SRC Viernheim erstmals wieder zwei Mannschaften aus der Region dabei. Ihre Gegner sind TuS Adelhausen, RKG Freiburg, ASV Urloffen aus Südbaden sowie KV Riegelsberg, ASV Hüttigweiler, AC Heusweiler und KSV Köllerbach aus dem Saarland. Die Red Devils Heilbronn, zu denen Weltmeister Frank Stäbler zurückkehrt, ringen dagegen in der Südost-Gruppe mit den Klubs aus Württemberg, Bayern und Sachsen.

Zweite Liga wieder ab 2022

Im Jahr 2022 ist wieder eine Liga-Reform geplant. Dann soll die Bundesliga auf zwei Gruppen verkleinert und eine neue Zweite Bundesliga mit ebenfalls zwei Gruppen eingeführt werden. Der Bundesligaausschuss wird sich mit den Aufstiegsmodalitäten beschäftigen. Interessant dürfte diese künftige Zweite Liga für die drei hiesigen Regionalligisten KSV Schriesheim, ASV Ladenburg und SVG Niederliebersbach werden.

In Nordbaden wird in der Ober-, Verbands- und Landesliga gerungen. Die Kampftermine wird der NBRV bei seiner virtuellen Technischen Tagung am 26. Februar festlegen. Der Verbandstag in Östringen wurde dagegen auf den 12. Juni verschoben. Wegen der Pandemie wurden auch die deutschen Meisterschaften verlegt. Der ASV Ladenburg will vom 1. bis 3. Oktober die Titelkämpfe der B-Jugend im freien Stil austragen und dabei vier bis fünf Eigengewächse an den Start schicken, beim SRC Viernheim kämpft am 9./10. November die weibliche Jugend um die deutschen Meistertitel.

Die Einteilung der nordbadischen Ringer-Klassen, Oberliga: Eiche Sandhofen, KSV Ketsch, AC Ziegelhausen, KSV Östringen, KG Laudenbach/Sulzbach, KSV Ispringen, SV Germania Weingarten, KSC Graben-Neudorf, KSV Malsch, SVG Nieder-Lieberbach II.

Verbandsliga: KSV Berghausen, ASV Daxlanden, SV Brötzingen, ASV Eppelheim, ASV Bruchsal, KSV Hemsbach, KSV Kirrlach, ASV Ladenburg II, RKG Reilingen/Hockenheim II und SRC Viernheim II.

Landesliga: RSC Mannheim-Schönau, KG Malsch/Östringen, KSV Ketsch II, AC Ziegelhausen II, KG Laudenbach/Sulzbach II, KSV Hemsbach II, KSV Ispringen II, KSC Graben-Neudorf II, SVG Weingarten II.