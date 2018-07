London. (eth) Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat beim erstmalig ausgetragenen World-Athletics-Cup, quasi den Team-Weltmeisterschaften, Rang sechs belegt. Den Wettbewerb in London gewannen die USA. Eine klasse Leistung lieferte Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) ab.

Die Stabhochspringerin aus Plankstadt verbesserte sich von 4,45 Meter auf nun 4,60 Meter. Das ist Rang eins in der deutschen Jahresbestenliste, Rang eins in der europäischen U23-Bestenliste und Rang acht in der europäischen Bestenliste.

"Mit dieser Höhe hatten wir in diesem Jahr noch nicht gerechnet", sagte die 22-Jährige nach ihrem ersten Einsatz im Nationaltrikot, bei dem sie Rang vier belegte. Otchere hat damit zum zweiten Mal in dieser Saison die EM-Norm geschafft und nun gute Chancen, bei den kontinentalen Titelkämpfen in Berlin dabei zu sein. "Das war sehr beeindruckend. Wenn Jacqueline im Wettkampf-Modus ist, kann sie kaum etwas aus der Ruhe bringen", lobte ihre Trainer Alexander Rupp.

Neben Otchere waren in London drei weitere Athleten der MTG dabei: Jessica-Bianca Wessolly, wie Otchere deutsche U23-Meisterin, lief über 200 Meter auf Rang vier. In 23,19 Sekunden blieb sie knapp über ihrer persönlichen Bestleistung (23,14).

In der Sprintstaffel lief sie unter anderem zusammen mit ihrer Vereinskollegin Alexandra Burghardt in 43,04 Sekunden auf Rang vier. Der Sprintstaffel der Männer, die in 38,56 Sekunden auf Rang vier lief, gehörte Patrick Domogala an.