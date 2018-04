Karlsruhe/Mannheim. (fal/enze) Um Punkte haben der jetzige Drittligist Karlsruher SC und Regionalligist SV Waldhof schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Zuletzt standen sich die beiden badischen Traditionsvereine vor ziemlich genau 15 Jahren in der Zweiten Liga gegenüber. Am 17. April 2003 gewann der KSC 2:0 in Mannheim und die Gastgeber stiegen letztendlich in die Oberliga ab, weil sie keine Lizenz für die damalige (2003/04) Regionalliga Süd erhielten. Seither schaffte es Waldhof nicht mehr zurück in den bezahlten Fußball.

Heuer haben es im im badischen Pokal beide Klubs unter die letzten Vier geschafft und spielen am heutigen Mittwoch (17.30 Uhr/Sport1 überträgt live) um den Einzug ins Endspiel, das am 21. Mai (Pfingstmontag) gegen den Oberligisten CfR Pforzheim ausgetragen wird. Am "Finaltag der Amateure" geht es dann um die Teilnahme am finanziell lukrativen DFB-Pokal 2018/19.

Dafür ist der KSC eigentlich schon qualifiziert, weil er in der Dritten Liga kaum noch schlechter abschneiden kann als auf Platz vier. Ein kleines Restrisiko aber ist diesbezüglich noch vorhanden. Deshalb, und weil es gegen den klassentieferen SV Waldhof natürlich auch ums Prestige geht, "nehmen wir dieses Spiel so ernst, wie ein Meisterschaftsspiel", versichert Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des KSC. "Das ist eine Auseinandersetzung mit großer Tradition", und weil sich die Fans beider Lager eher feindlich gegenüberstehen, "mit großer Brisanz." Entsprechend aufwendig sind die für das Pokal-Derby, zu dem bis zu 15 000 Zuschauer, darunter rund 3500 Waldhof-Fans erwartet werden, getroffenen Sicherheitsvorkehrungen in personeller und materieller Hinsicht. Tausend Polizisten sollen rund ums Wildparkstadion im Einsatz sein. Dazu kommen eine erhöhte Anzahl an Ordnern sowie der Einsatz von Konfliktmanagern, die den Fans als Ansprechpartnern zur Verfügung stehen.

Beide Vereine wollen sicher auch wegen ihrer noch ausstehenden Aufgaben in ihren Ligen die Partie in der regulären Spielzeit für sich entscheiden und nicht in die Verlängerung - geschweige denn ins Elfmeterschießen. Denn der KSC kämpft noch um Platz drei und die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Zweiten Liga. Der SVW ist aktuell Zweiter der Regionalliga Südwest und könnte somit Ende Mai um den Aufstieg in die Dritte Liga spielen.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares hatte denn am vergangenen Samstag nach dem kräftezehrenden 1:0-Sieg beim neuen Regionalligadritten Kickers Offenbach angekündigt, den "einen oder anderen Spieler schonen" zu wollen. Dennoch sei der Ehrgeiz im Pokal enorm, versicherten die Waldhöfer unisono. "Ich bin überzeugt. dass wir den KSC schlagen können, da auch wir unsere Stärken haben und gut in Form sind", sagte Verteidiger Mirko Schuster.