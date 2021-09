Gemeinsam am Ball: Tim und Lisa Drexler aus Münzesheim gehören zu den hoffnungsvollen Talenten in der Region. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal-Münzesheim. Sie kommen aus einer sportlichen Familie. Mama Silke schwang in jungen Jahren den Tennisschläger, und Papa Michael Drexler war bei Vereinen wie FV Hambrücken, SV Sandhausen (Jugend) sowie beim FV Wiesental, FC Germania Forst, FC Untergrombach und FC Odenheim als Torwart eine feste Größe. Kein Wunder, dass auch für Tochter Lisa und Sohn Tim der Ball zum Freund wurde.

Die heute 20-jährige Lisa spielte zuletzt von 2018 bis Juni 2021 in der 2. Frauen-Fußball-Bundesliga im U20-Team bei der TSG Hoffenheim. Zuvor hatte die Abwehrspielerin, die auch in die Auswahl des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) berufen wurde, bereits viele Jahre Erfahrung im Mädchen-Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim in St. Leon-Rot sammeln dürfen. Zunächst kickte sie mit den Jungs bei der U15, danach folgten U16- und U17-Juniorinnen in der Oberliga und Bundesliga.

Nachdem klar war, dass der Sprung in das ambitionierte Profiteam der TSG Hoffenheim im Moment zu groß ist, unterschrieb die junge Fußballerin im Julieinen Vertrag beim Regionalligisten Karlsruher SC.

Badische Pokalsiegerin

Über Freundinnen aus dem alten Team kam der Kontakt zu KSC-Trainerin Romina Konrad zustande – und Lisa durfte mit ihrer neuen Mannschaft nach einem 1:0-Erfolg gegen Viernheim gleich den bfv-Pokalsieg feiern. Mehr noch: Nach einem überzeugenden 3:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FFC Niederkirchen (der deutsche Meister 1993 war zuletzt aus der Zweiten Frauen-Bundesliga abgestiegen) steht Lisa Drexler mit ihrem neuen Verein in der nächsten Runde und sagt: "Natürlich hoffe ich darauf, dass mein erstes DFB-Pokalspiel nicht das letzte war. Wir wollen so weit als möglich kommen".

Lisa, der die Spielweise des heute beim PSV Eindhoven in den Niederlanden unter Vertrag stehenden früheren BVB-Profis Mario Götze sehr gefällt, glaubt, den richtigen Schritt und Zeitpunkt für einen Wechsel gemacht zu haben. "Ich bin beim KSC sehr gut aufgenommen worden und gehe mit meiner Mannschaft das Ziel Aufstieg in die 2. Liga positiv an. Am 12. September beginnt die Punkterunde und man will beim KSC die zuletzt durch Corona verpasste Aufstiegschance in Liga zwei vehement angehen.

Dass die Trainingseinheiten und Ligaspiele in dieser Saison im städtischen Stadion Bruchsal stattfinden, kommt für die talentierte Spielerin mit der Trikotnummer 13 gerade recht. So kann sie Beruf und Hobby bestens verbinden, zumal ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der REWE-Group in Kronau erste Priorität hat.

Nach der Markgrafenschule in Münzesheim hatte Lisa Drexler 2017 an der Alfred-Delp-Realschule in Ubstadt-Weiher die Mittlere Reife abgelegt und war in der Folge an der Max-Weber-Schule in Sinsheim (Berufskolleg für Sport- und Vereinsmanagement), die sie 2020 mit der Fachhochschulreife beendete. Die junge Frau, die fließend Englisch spricht und als Hobbys "Städtereisen, Radfahren, Fitness" angibt, hat sich im Laufe der Jahre in zahlreichen Workshops weiter qualifiziert, ist auch ehrenamtlich engagiert und wird ihren Weg machen. So oder so.

Auf diesem guten Weg ist auch ihr 16-jähriger, ebenfalls in Bruchsal geborener Bruder Tim. Bereits im Alter von drei Jahren lernte er beim Heimatverein FZG Münzesheim das Fußball-Einmaleins und wechselte 2016 zur TSG Hoffenheim in die dortige Akademie. Schnell wurde man auf das heute 1,85 Meter große, ehrgeizige Talent aufmerksam. Wie jeder junge Fußballer, der bei einem ambitionierten Verein am Ball ist, träumt auch der heute 16-jährige Innenverteidiger von einer Karriere in der Bundesliga.

Tims Vorbild Niklas Süle hat vorgemacht, wohin der Weg führen kann, wenn man an sich arbeitet. Der Nationalspieler hatte zuvor ab der U15 alle Stationen bei der TSG Hoffenheim absolviert und war vor zwei Jahren zum deutschen Rekordmeister Bayern München gewechselt. Im Oktober 2020 feierte Tim Drexler sein Länderspieldebüt in der deutschen U16-Mannschaft beim Spiel gegen Dänemark in Duisburg. Beim furiosen 6:2-Sieg der Hoffenheimer U19 gegen den 1. FC Kaiserslautern in der A-Junioren-Bundesliga kam Tim zu seinem ersten Einsatz in der U19.

Torschütze im Länderspiel

Auch beim nachfolgenden Auswärtsspiel gegen die Stuttgarter Kickers (5:3-Erfolg) lief Tim Drexler im blauen Hoffe-Trikot auf. Schon sein früherer Trainer Denny Galm hielt, wie auch der aktuelle TSG-Coach Marcel Rapp große Stücke auf den Kraichtaler Fußballer.

Am vergangenen Wochenende hat Drexler auch seine ersten Länderspiele in der U17-Nationalelf gemacht. Im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers, das die deutsche Mannschaft mit drei Siegen gegen Belgien, Israel und Italien für sich entschied, wirkte er in allen drei Partien mit und erzielte gegen Israel das 2:0. Der aus Ubstadt-Weiher stammende Ex-KSC-Coach Marc-Patrick Meister, aktuell DFB U17-Junioren-Trainer, weiß, was er an seinem jungen Schützling hat.

Für Freizeit und Ausgehen mit seinen alten Kumpels aus Münzesheimer Tagen bleibt für den Hip-Hop-Fan Tim Drexler keine Zeit. Nach der Grundschule in Münzesheim (2011 bis 2015) und der Mittleren Reife an der Gemeinschaftsschule Kraichtal (2015 bis 2021) steht für Tim ab September parallel zu den Spielen und Trainingseinheiten in Hoffenheim das Berufskolleg Sport & Vereinsmanagement an der Max-Weber-Schule in Sinsheim an.

"Natürlich hatte ich darauf gehofft, doch nicht gedacht, dass alles so schnell geht", sagt der junge Fußballer, der als kurz- und mittelfristiges Ziel angibt, "mit der U19 erfolgreich sein und möglichst viel spielen" und langfristig eine Profilaufbahn anstrebt.

Beide, Tim und Lisa Drexler, waren mit ihren TeamkollegInnen oder den Eltern schon einige Male in der Sinsheimer Arena und bei den Spielen der Männer als Zuschauer im Stadion. "Wenn man in unmittelbarer Umgebung die Chance hat, seinen Fußballtraum zu verwirklichen, sollte man ihn auch nutzen", sind sich die Geschwister einig. Und die Eltern? "Wir unterstützen unsere Kids natürlich in allem, was sie tun und begleiten sie bestmöglich auf ihrem Weg. Beruflich und sportlich", sagen sie.