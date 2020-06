Stefan Schlegel beim Race Across America 2016 in den Bergen Arizonas. Bei seiner nächsten Teilnahme 2023 will er „die bestmögliche Leistung“ abrufen. Foto: Saron Duchardt

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Das "Race Across America" gilt als das härteste Radrennen der Welt. Und einer war schon mehrfach mitten unter den wagemutigen Radlern: Stefan Schlegel aus Großsachsen. 2016 nahm er das letzte Mal am "RAAM" teil, das eine Gesamtlänge von über 5000 Kilometern hat und bei dem es 50.000 Höhenmeter zu überwinden gilt. Von der West- bis zur Ostküste der USA führt der Ultraradmarathon.

Nach dem Start in Oceanside an der Westküste stellt die Mojavewüste mit Temperaturen bis 50 Grad die erste große Herausforderung dar. Anschließend müssen die Rocky Mountains mit dem höchsten Streckenpunkt in 3300 Metern Höhe bezwungen werden. All das ist Schlegel schon gelungen.

Aber nach 2016 war erst mal Schluss. Warum? Der Extremradsportler hat eine Pause eingelegt, weil er Vater geworden ist. Jetzt will es der 43-Jährige aber wieder wissen und im Jahr 2023 beim "Race Across America" am Start sein.

"Ich habe mich schon immer mal wieder mit dem einen oder anderen darüber unterhalten", erzählt der Personal Trainer. Auch mit einem Kunden und Freund. Dieser war gemeinsam mit seiner Frau 2014 dabei, als Schlegel das "Race Across America" fuhr. An den verschiedenen Stationen trafen sie sich immer mal wieder. Besagter Freund fuhr die halbe Strecke mit dem Auto ab und war begeistert von der Leistung des Großsachseners. Kürzlich sprach er mit ihm darüber und schlug ihm etwas vor: Er habe gute Kontakte und könnte ihm anbieten, ihm das Team, das er für das Rennen benötigt, zusammenzustellen und sich um das Finanzielle zu kümmern. Für die Rennen zuvor hatte sich Schlegel selbst um die Organisation gekümmert.

Vor drei Wochen hat der Großsachsener nun "ganz entspannt" wieder mit der Vorbereitung begonnen und "sammelt ein paar Kilometer". "Es fühlt sich fantastisch an", schwärmt er im Gespräch mit der RNZ. Offiziell beginnt er mit den Vorbereitungen erst am 1. Januar 2021. Aktuell fährt er nach "Lust und Laune" und wenn er Zeit hat. Sein Ziel für das "Race Across America" ist diesmal auch ein anderes: "die bestmögliche Leistung abrufen". Bei anderen Teilnahme habe er sich zu sehr auf andere fokussiert. Um gute Platzierungen sei es ihm gegangen.

Und auch wenn es ihm diesmal "nur" um die bestmöglichste Leistung geht, will sich Schlegel gut vorbereiten und wird daher auch schon vorher das eine oder andere kleinere Rennen absolvieren. Ihm schwebt dabei das "Race Around Ireland" im übernächsten Jahr vor. Oder auch die 24-Stunden-WM. Zudem liebäugelt Schlegel mit dem Radrennen London–Edinburgh–London. Da werden es wohl noch ein paar Kilometer mehr....