Von Christopher Benz

Mannheim. Die Adler Mannheim entwickeln sich zuhause zu einer Macht. Gegen den ERC Ingolstadt, der zuletzt in elf Spielen immer gepunktet hatte, feierte der neue Tabellenneunte mit einem 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) seinen sechsten Heimsieg in Serie.

Nach den Ergebnissen der Konkurrenz in Düsseldorf und Augsburg am Dienstag war der Druck auf die Adler abermals gestiegen. Denis Reul fehlte im Vergleich zum Sonntag angeschlagen und Ryan MacMurchy erhielt nach den hohen Belastungen eine schöpferische Pause. Dafür rückten Carlo Colaiacovo und Daniel Sparre in die Aufstellung.

Nach 28 Sekunden setzte David Wolf zu einem Bauerntrick an, doch Ingolstadts Torhüter Pielmeier hatte den Braten rechtzeitig gerochen. Die Anfangsphase war geprägt von einem hohen Tempo beiderseits, und die Gastgeber gingen während der ersten Überzahlsituation in Führung. Wolfs Treffer gehörte jedoch mindestens zur Hälfte Dennis Endras. Der gerade für Olympia nominierte Torhüter fing einen Befreiungsschlag der Bayern im Bullykreis ab, erkannte, dass die Ingolstädter geschlossen Richtung Wechselbank fuhren und setzte daher Kolarik in Szene, der letztlich den Torschützen Wolf bediente (7.).

Da beide Mannschaften mit offenem Visier agierten, gab es zahlreiche Kontersituationen und viele Torszenen. Dabei tat sich erneut Endras hervor, der einige spektakuläre Reaktionen zeigte. Herausragend war seine Rettungstat gegen Stapleton nach 15 Minuten. Kurz vor dem Drittelende spielte Sparre einen klugen Rückpass auf Garrett Festerling, der - sträflich alleingelassen - am langen Pfosten keine große Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen (18.).

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts mussten die Adler noch eine Minute in Unterzahl überstehen. Als Colaiacovo von der Strafbank auf das Eis zurück durfte, erhielt er direkt die Scheibe und vergab die Möglichkeit zu erhöhen (21.). In einer unterhaltsamen Partie verpassten es zwei Mal Kolarik und Festerling während der zweiten Mannheimer Überzahl, die Führung auszubauen (25.). Es war nicht so, dass die offensiv ausgerichteten Oberbayern keine Chancen erspielten, aber die Defensive der Adler zeigte sich aufmerksamer als in den vergangenen Partien.

In der Anfangsphase des Schlussdrittels verpasste Ullmann zwei Mal das 3:0 (42., 46.). Derartig viele hochkarätige Möglichkeiten zu vergeben, sollte sich rächen. Im Gegenzug nach der zweiten Ullmann-Chance hielt Elsner den Stock entscheidend in einen Schuss des Finnen Koistinen zum 2:1.

Von den Rängen erhielten die Greifvögel lautstarke Unterstützung: "Auf geht’s Mannheim, kämpfen und siegen", schallte es minutenlang durch die SAP Arena. Mit Erfolg, denn Wolf markierte der erlösende Treffer zum 3:1-Endstand, dem ein traumhafter Spielzug über drei Direktpässe vorausgegangen war (54.).

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), Tore: 1:0 Wolf (7.), 2:0 Festerling (18.), 2:1 Elsner (46.), 3:1 Wolf (54.); Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: 7908.