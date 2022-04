Von Ursula Stricker

Heidelberg. Weltklasse-Schwimmer aus ganz Deutschland und die Nationalmannschaft der Niederlande kamen nach Heidelberg, um beim Q!-Cup die besten Zeiten zu schwimmen und sich für die kommende EM und WM zu qualifizieren. Das hat vor allem für Fabienne Wenske vom SV Nikar geklappt. Über die 1500 m Freistil schwamm sie in 16:43,88 unter die für die offene Klasse geltende Normzeit. Ein großer Erfolg für die 18-jährige Heidelbergerin!

Knapp wurde es für Zoe Vogelmann, die in 4:46,42 unter der U21-EM-Norm über 400 m Lagen blieb, dafür das Ticket aber eh schon sicher gelöst hatte. Für die WM kann sie sich noch kommendes Wochenende in Berlin qualifizieren. Josha Salchow erreichte im Vorlauf über 100 m Freistil 48,92, was nah an der EM-Einzelnorm von 48,70 liegt. Über 200 m Freistil erreichte er in 1:49,57 Minuten eine bemerkenswerte Zeit, beide Leistungen könnten ihn für die Staffel empfehlen.

Besonders knapp wurde es für Marek Ulrich von der SSG Leipzig über 100 m Rücken. Er blieb bereits im Vorlauf in 54,21 um eine Hundertstel über der EM-Qualifikationszeit und auch er kann es in Berlin noch schaffen. Ähnlich geht es Jessica Felsner (SC Aqua Köln), der über 50 m Freistil zur EM-Norm etwas mehr als eine halbe Sekunde fehlte.

Am meisten abgeräumt haben die Sportler der niederländischen Nationalmannschaft. Von insgesamt 36 A-Finalläufen an beiden Wettkampftagen belegten 21 den ersten Platz. Den größten Auftritt hatte dabei Arno Kamminga, Olympia-Zweiter von 2021. Schon im Vorlauf über die 100 m Brust kam er in 58,68 bis auf wenige Hundertstel an seine Weltjahresbestzeit heran, im Finale über 200 m Brust war Kamminga seinem Konkurrenten eine ganze Körperlänge voraus.

Beim Finale über 100 m Brust sorgte immerhin noch ein Deutscher für Aufsehen: Der Cannstädter Subäjr Biltaev holte den neuen Deutschen Altersklassenrekord bei den 15-Jährigen über diese Strecke in 1:04,76.

Beeindruckend aus den Niederlanden aber auch Kira Toussaint mit 27,71 über 50 m Rücken und Marrit Steenbergen über mehrere Freistil-Läufe.

Christian Diener könnte nochmals seine Entscheidung überdenken, dieses Jahr nicht bei den Europa- und Weltmeisterschaften anzutreten, sondern sich beruflich weiterzubilden. Denn er knackte als Einziger die über 200 m Rücken geltende EM-Norm mit 1:58,50.

Neu und besonders beeindruckend war der Rahmen dieses Fina-Wettkampfes: Ein Live-Stream sorgte für spannendes Mitfiebern am heimischen Handy, Unterwasserkameras filmten sogar die Wenden.

Der reibungslose Ablauf wurde durch das engagierte Kampfgericht des DSV gewährleistet, die Bestplatzierten erhielten Preisgelder.

Interviews mit Sportlern und Trainern ergänzten die Wettkämpfe. Und die beste Stimmung entstand in den Finalläufen: Die einzeln einlaufenden Sportler wurden in der verdunkelten Schwimmhalle mit Scheinwerferlicht angestrahlt, angekündigt und entsprechend bejubelt. Ein bisschen Olympia-Feeling kann auch Heidelberg.